Кулеба и Саркози о войне: "Мы должны победить. Другого пути нет" и "Необходим бесспорный референдум"

Глава МИД Украины подтвердил позицию Киева о неприемлемости отказа от своих территорий. В свою очередь экс-президент Франции Николя Саркози сказал, что видит Украину "нейтральной"

Украина будет нуждаться в постоянных поставках западного оружия и боеприпасов до тех пор, пока ее военные не вытеснят российские войска со всей оккупированной украинской территории. Об этом в интервью агентству AFP заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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По его словам, "в этой реальности мы должны победить. Другого пути нет".

"Я думаю, что ни одна страна в мире не стала так быстро получать от своих партнеров такой объем и набор вооружений. Поэтому я считаю, что на эту историю нужно смотреть в позитивном свете. Но правда в том, что пока мы не победили, нам нужно больше, нам нужно двигаться вперед, потому что война - это реальность, и в этой реальности нам нужно побеждать. Другого пути нет", — заявил министр.

Также Кулеба пообещал, что Украина не будет применять западное оружие на российской территории.

Также глава украинского МИДа высказался о ситуации в Африке и отношении разных стран к войне. В частности, он заявил, что Россия использует в Африке "принуждение, подкуп, страх".

"Надо понимать, что в Африке мы фактически начинаем с нуля. Некоторые результаты появляются быстро. Например, есть страны, которые голосуют за ту или иную резолюцию, или подтверждают участие в тех или иных мероприятиях, или посещают Украину, как группа африканских лидеров, которая недавно была у нас летом. Но в целом этот континент нуждается в системной и долгосрочной работе. Это не то, что произойдет в одночасье", — пояснил Кулеба.

Министр отметил, что контрнаступление, которое киевская армия ведет с июня, имеет "целью" освобождение всей Украины, "сколько бы времени это ни заняло".

Ранее глава МИД Украины прокомментировал заявление руководителя аппарата НАТО Стиана Енссена о том, что Украина может стать членом альянса в обмен на оккупированные Россией территории.

По словам Кулебы, "никакой торговли украинскими территориями быть не может". Он уточнил, что "Столтенберг и Енссен - это разные люди, а позиция генерального секретаря НАТО остается неизменной" и совпадает с украинской.

"Любой шаг назад в отношении Крыма иллюзорен"

В интервью газете Le Figaro бывший президент Франции Николя Саркози высказался о войне в Украине и возможным решениям для поиска пути к миру.

В частности он считает необходимым компромисс и заявляет, что Крым в долгосрочной перспективе не будет оторван от Москвы.

"Присоединение Крыма в 2014 году было явным нарушением международного права. Но когда речь идет об этой территории, которая до 1954 года была российской и где большинство населения всегда чувствовало себя русским, я считаю любой шаг назад иллюзорным. Считаю, что для подтверждения существующего положения вещей будет необходим бесспорный референдум, то есть организованный под строгим контролем международного сообщества", - подчеркнул экс-президент республики.

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Такое же решение Саркози видит и "для спорных территорий востока и юга Украины". "Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация на местах. Если украинцам не удастся полностью их отыграть, то выбор будет между замороженным конфликтом, который, как мы знаем, завтра неизбежно приведет к новому горячему конфликту, или более компромиссным решением, прибегнув, опять же, к референдумам под строгим контролем международного сообщества для окончательного решения этих территориальных вопросов", — сказал он.

С другой стороны экс-президент считает, что Украине не нужно вступать ни в ЕС, ни в НАТО и остаться "нейтральной".

"Это не только потому, что Украина не готова и не соответствует критериям, установленным для членства. Но потому, что она должна оставаться нейтральной страной", - говорит Николя Саркози. "Я не вижу, как этот нейтралитет может быть оскорблением. Он также может быть гарантирован международным соглашением, предусматривающим чрезвычайно сильные гарантии безопасности для защиты от любого риска новой агрессии", — заключил он.