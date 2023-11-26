By Euronews

Беспилотники в украинской войне: стороны сообщают о десятках сбитых дронов противника.

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Россия заявила в воскресенье, что сбила две украинские ракеты над Азовским морем и более 20 украинских беспилотников в Московской, Брянской, Смоленской и Тульской областях. Москва утверждает, что ракеты - С-200 - были переоборудованы для поражения наземных целей на терриитории РФ.

В аннексированном Крыму прозвучала воздушная тревога, и Керченский мост был временно блокирован.

Один из сбитых дронов в Тульской области, потеряв управление, врезался в жилой дом, о серьёзных повреждениях не сообщается.

По данным Киева, в ночь на воскресенье российские войска запустили по территории Украины 9 дронов-камикадзе, 8 из которых были сбиты.

В субботу Украина обвинила Россию в 75 атаках беспилотников, выпущенных по территории страны, в основном в сторону столицы Киева. Минобороны Украины сообщило, что 71 беспилотник был сбит. По данным украинских властей, в результате этого нападения пострадали 5 человек, а десятки многоквартирных домов и построек были обесточены.

Атака была предпринята в день, когда в Украине чтят память жертв Голодомора, Великого голода 1930-х годов, жертвами которого стали миллионы украинцев. Киев говорит, что это был геноцид, целенаправленно организованный Сталиным.