Под Москвой сбиты беспилотники, в Чёрном море уничтожен разведывательный катер ВСУ

Один дрон был сбит в Красногорске, другой — в районе Часцов Московской области. Также Минобороны РФ сообщило об уничтожении "разведывательного катера вооруженных сил Украины" в районе российских газодобывающих установок в Черном море

Силы противовоздушной обороны сбили два ударных беспилотника под Москвой. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

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По его словам, один из них упал в районе Красногорска, другой в районе Часцов Московской области.

В результате ЧП в одном из жилых многоэтажных домов Красногорска выбило стекла на нескольких этажах, повреждены припаркованные автомобили. Пострадавших нет.

На несколько часов аэропорты Домодедово, Внуково и Шереметьево были закрыты на вылет и прилет. Часть рейсов были перенаправлены в Нижний Новгород и Жуковский.

Минобороны России сообщило также о двух БПЛА, обнаруженных средствами ПВО и подавленных комплексами РЭБ, над территорией Брянской области. Кроме того военное ведомство заявило об уничтожении разведывательного катера вооруженных сил Украины в районе российских газодобывающих установок в акватории Черного моря.