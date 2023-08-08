Удары по Покровску: 7 погибших и более 65 раненых

В результате двух ударов по Покровску Донецкой области повреждены жилые дома, административные здания и гостиница. Одной из жертв стал заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области.

В результате российских ударов по Покровску Донецкой области погибли 7 человек, 67 получили ранения. Среди них — 29 сотрудников полиции, 7 спасателей и 2 детей. Об этом сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.

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Одной из жертв обстрела стал заместитель начальника Главного управления ГСЧС в Донецкой области полковник Андрей Омельченко.

По словам президента Владимира Зеленского, всего по городу было нанесено два удара.

"Город Покровск, Донецкая область. Донбасс, от которого Россия пытается оставить только разбитые и обожженные камни", - говорится в сообщении президента.

По словам главы ОВА Донецкой области Павла Кириленко, в результате обстрелов повреждены два многоквартирных жилых дома, частные дома, административные здания, заведения питания и гостиница.

Ночью разбор завалов был приостановлен из-за высокой угрозы повторных обстрелов. Утром работы возобновились.

Удар по Харьковской области

Также накануне вечером российская авиация обстреляла село Кругляковка в Купянском районе. В результате погибли двое гражданских, 7 человек получили ранения, среди них двое спасателей, которые попали под повторный обстрел.

По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, россияне атаковали четырьмя управляемыми авиабомбами. Как заявил глава МВД Украины Игорь Клименко, при повторном обстреле были использованы кассетные боеприпасы.