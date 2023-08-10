В Западной Африке решат, что делать с Нигером

Страны Западной Африки собираются на еще один экстренный саммит, чтобы договориться, как реагировать на военный переворот в Нигере. Ранее блок выдвинул путчистам ультиматум, потребовав восстановить в правах свергнутого президента.

США и ООН озабочены "ухудшающимися условиями" содержания под стражей смещенного президента Нигера Мохамеда Базума. По их данным, у Базума с семьей, изолированных в президентском дворце в Ниамее, нет электричества, а из еды остались рис и консервы.

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Базума свергли в результате военного мятежа в конец июля. Сложившаяся в Нигере ситуация станет главной темой стартующего сегодня в Нигерии внеочередного саммита стран Западной Африки. Это второй экстренный слет регионального блока, на первом его участники ввели санкции в отношении путчистов Нигера (их ввели и внешние партнеры, в частности, ЕС), а также выдвинули ультиматум мятежникам, пригрозив - в случае невосстановления в правах Базума - принять всевозможные меры вплоть до военных.

Накануне саммита в Нигере побывала представитель Госдепа США Виктория Нуланд, она встретилась с путчистами, обсудив перспективы возвращения во власть Базума, но не добилась успеха.