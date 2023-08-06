Нигер: угроза интервенции

Экономическое сообщество западноафриканских государств потребовало от военных вернуть власть над страной законно выбранному президенту. Если поставленные условия не будут выполнены, блок пригрозил Нигеру вооруженной интервенцией

Около 30 тыс. сторонников переворота в Нигере собрались на стадионе в столице страны Ниамее. В то же время Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) потребовало от военных вернуть власть над страной законно выбранному президенту. Если поставленные условия не будут выполнены, блок пригрозил Нигеру вооруженной интервенцией.

По сообщениям информ агенств, участники митинга символично обезглавили курицу, украшенную в цвета Франции.

Хунта разорвала связи с бывшей метрополией и одновременно обратилась за помощью к ЧВК Вагнер.

В то время как одна часть населения Нигера поддержала военный переворот, другие опасаются интервенции.

Мохамед Ноали, житель Ниамея:

— Мы хотим мира. Мы против агрессии иностранных государств. Мы братья, обычные граждане. Для нас проблема найти еду. Если начнется война, это ничего не исправит. Поэтому мы и приехали сюда.

Сенат соседней Нигерии выступил с заявлением против интервенции ЭКОВАС и призвал президента Нигерии, занимающего в настоящее время пост председателя блока, рассмотреть другие варианты.

Алжир и Чад, не входящие в ЭКОВАС и располагающие мощными вооруженными силами в регионе, заявили, что выступают против применения силы и исключили любое вмешательство. Соседние Мали и Буркина-Фасо заявили, что любое вторжение в Нигер будет направлено и против них тоже.