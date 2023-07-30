ЭКОВАС соберётся на саммит для оценки ситуации в Нигере

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Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) соберётся в воскресенье на "специальный саммит" в Абудже для оценки сложившейся в Нигере ситуации. Обозреватели ждут от 15 государств санкций в отношении мятежников, аналогичных принятым ранее Евросоюзом и Францией.

Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) соберётся в воскресенье на "специальный саммит" в Абудже для оценки сложившейся в Нигере ситуации.

Обозреватели ждут от 15 государств санкций в отношении отстранивших от власти нигерийского президента мятежников, аналогичных принятым ранее Евросоюзом и Францией. Те, в частности решили приостановить Нигеру бюджетную помощь и помощь в сфере безопасности. Возглавляющий ЭКОВАС президент Нигерии Бола Тинубу осудил переворот и пообещал, что организация и международное сообщество "сделают все, чтобы защитить демократию" и её "укоренение" в регионе.

Давление на генерала-путчиста Абдурахамана Тиани, начальника президентской гвардии Нигера, усиливается с каждыи днём. Именно Тиани стоял за падением действующего президента Мохамеда Базума, который находится в плену уже четыре дня. В пятницу Африканский союз предъявил военным 15-дневный ультиматум для восстановления "конституционной власти". Глава американской дипломатии Энтони Блинкен заверил находящегося в заключении президента Базума в "непоколебимой поддержке" Вашингтона.

Мятежники на улицах столицы Нигера Ниамей, 28 июля 2023 г. Sam Mednick/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Расположенный в самом сердце Сахеля, Нигер - одна из беднейших стран мира с населением до 20 млн человек, одним из самых быстрорастущих на планете.

Провозглашенный главой государства, генерал Тиани объяснил государственный переворот "ухудшением ситуации с безопасностью".

Больше других последние события скажутся на Франции, для которой Нигер был последним союзником в регионе Сахель, "боевым партнёром" в борьбе с джихадистами. В настоящее в стране развёрнуты до 1500 французских военнослужащих, до сих пор действовавших в координации с местной армией.

Официальная помощь Парижа Нигеру на цели развития в 2022 году составила 120 млн евро. В 2023-м сумма должна была быть выше, но, по данным Министерства иностранных дел, заморожена.