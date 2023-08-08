ЕС настаивает на посреднических усилиях в Нигере

Хунта в Нигере назначила нового премьера и отказалась от посреднической миссии ООН, ЭКОВАС и ЕС. Евросоюз считает, что ещё есть пространство для посреднических усилий.

Жизнь возвращается в нормальное русло в столице Нигера Ниамее через два дня после прекращения действия ультиматума, выдвинутого Экономическим сообществом западноафриканских государств (ЭКОВАС). Но политическая неопределённость сохраняется.

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Тем временем лидеры переворота назначили экономиста Али Махамана Ламина Зейна (министр финансов Нигера с 2003 по 2010 год) новым премьер-министром страны.

Европейский союз приостановил всю деятельность с Нигером (включая финансовую помощь, гражданское сотрудничество и сотрудничество в области безопасности). Представитель Европейской комиссии подчеркнул, что ЕС не работает с теми, кого он назвал "незаконными властями в Нигере", но по-прежнему готов выступить посредником.

Питер Стано, пресс-секретарь Еврокомиссии:

"Одно можно сказать наверняка: не будет никакого положительного развития, если этот военный переворот будет продолжаться и будет установлен как факт на местах. (...) Мы по-прежнему верим, что есть место, есть пространство для посреднических усилий. (...) ЭКОВАС является главным действующим лицом, главным региональным актором. Какое бы решение ЭКОВАС ни приняло, оно будет реализовано".

Во вторник лидеры переворота в Нигере отказались принять переговорную миссию Организации Объединенных Наций, ЭКОВАС и Африканского союза, сославшись на соображения безопасности. ЭКОВАС проведет внеочередное совещание в столице Нигерии Абудже в четверг.