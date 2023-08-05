ЭКОВАС подготовил план военного вмешательства в Нигере

Решение будут принимать главы государств. Вашингтон временно приостанавливает часть программ помощи Нигеру.

Министры обороны стран сообщества ЭКОВАС на встрече в столице Нигерии Абудже разработали план возможного военного вмешательства в Нигере, если захватившая власть хунта не вернет полномочия свергнутому президенту Мохамеду Базуму. ЭКОВАС требует освободить президента до воскресенья.

Комиссар ЭКОВАС по политическим вопросам, миру и безопасности Абдель-Фатау Муса сообщил, что решение о времени и месте интервенции будет приниматься главами государств и не будет доводиться до сведения участников переворота в Нигере.

В пятницу вечером госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон временно приостанавливает часть программ помощи Нигеру.

В МИД Франции заявили, что условия содержания президента Базума ухудшаются. По информации ведомства, его держат в заложниках, у него больше нет доступа к электричеству и свои телефонам.