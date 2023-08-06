Из Европы в Азию: в 2027 году День католической молодежи пройдет в Сеуле

После торжественной мессы в Лиссабоне папа Франциск объявил, что впервые за последние три десятилетия следующая церемония пройдет в Азии. В 2027 году Сеул примет эстафету Всемирного дня молодёжи

Глава Римской церкви отслужил мессу для 1,5 миллионов паломников, многие из которых в ожидании понтифика провели ночь на Лиссабонском поле. Как сообщили в Ватикане, к молитвам верующих и понтифика в столице Португалии присоединились около 700 епископов и 10 000 священников.

Франциск призвал молодых людей следовать своей мечте и не бояться неудач:

— Молодые люди хотят изменить мир. И это прекрасно - желать изменить мир и работать во имя справедливости.

Папа Римский также напомнил о страданиях украинцев:

— Я испытываю великую скорбь по любимой Украине, которая продолжает страдать. Дорогие друзья, позвольте мне, как человеку старшего поколения, поделиться с вами, молодыми людьми, мечтой, которую я ношу в себе: это мечта о мире.

Папа Франциск объявил, что впервые за последние три десятилетия следующая церемония пройдет в Азии. В 2027 году Сеул примет эстафету Всемирного дня молодёжи. Это свидетельствует о растущем значении этой части света для церкви. В Ватикане отмечают, что в то время как в традиционных европейских странах религия угасает, на азиатском континенте католицизм привлекает все больше адептов веры.

Папа Франциск также объявил о проведении юбилейного Дня молодежи в Риме в 2025 году.