Поезд сошел с рельсов в Пакистане: количество жертв катастрофы растет

В результате схода поезда с рельсов на юге Пакистана погибло 30 человек, 60 ранены. По мере спасательных работ количество жертв катастрофы будет расти

В результате схода поезда с рельсов на юге Пакистана погибло 30 человек, 60 ранены. По мере спасательных работ количество жертв будет расти.

По информации старшего железнодорожного офицера Махмудура Рехмана Лахо, десять вагонов поезда, следовавшего в Равалпинди, сошли с рельсов, а некоторые перевернулись в районе пакистанского города Навабшах, в результате чего многие пассажиры были зажаты и оказались в ловушке.