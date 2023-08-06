EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Поезд сошел с рельсов в Пакистане: количество жертв катастрофы растет

Поезд сошел с рельсов в Пакистане
Поезд сошел с рельсов в Пакистане Авторское право HUSNAIN ALI/AFP or licensors
 Viktoria Sinkevich

В результате схода поезда с рельсов на юге Пакистана погибло 30 человек, 60 ранены. По мере спасательных работ количество жертв катастрофы будет расти

В результате схода поезда с рельсов на юге Пакистана погибло 30 человек, 60 ранены. По мере спасательных работ количество жертв будет расти. 

По информации старшего железнодорожного офицера Махмудура Рехмана Лахо, десять вагонов поезда, следовавшего в Равалпинди, сошли с рельсов, а некоторые перевернулись в районе пакистанского города Навабшах, в результате чего многие пассажиры были зажаты и оказались в ловушке.

Также по теме

Из Европы в Азию: в 2027 году День католической молодежи пройдет в Сеуле

Переворот в Нигере: причастна ли Россия?

На границе Испании и Франции бушует пожар

Крушения поезда Пакистан Азия