Переворот в Нигере: причастна ли Россия?

Борьба с джихадистами и сдерживание нелегальной миграции: в последние годы Нигер был на страже безопасности не только Сахеля, но и ЕС. Переворот может свести на нет многолетние усилия

Российские флаги на улицах Ниамея стали одним из иллюстративных символов военного переворота в Нигере. «Долой Францию, да здравствует Путин!», — было написано на плакатах, попавших в кадры СМИ.

С 2020 года в регионе Сахель произошло пять военных переворотов (и ещё один неудавшийся). Так, в Мали в 2019-2020 году появились наёмники российской ЧВК «Вагнер», после чего страну покинули западные — в частности, французские — солдаты, выполнявшие там задачи борьбы с джихадистами.

Однако западные эксперты считают, что в случае Нигера говорить о российском вмешательстве как минимум рано, если вообще обоснованно. Пока наблюдатели — в том числе гуманитарные сотрудники ООН — не видели в Нигере свидетельств присутствия российских наёмников.

Алекс Вайнс, эксперт британского аналитического центра «Чатем-Хаус»:

«Я бы не стал преувеличивать. Несложно раздать несколько российских флагов. И демонстрация российских флагов — это скорее выражение антизападных, в частности, антифранцузских настроений, чем поддержка России как таковой».

Лориан Девуазе, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR):

«Мы считаем, что пока рано говорить [о российском вмешательстве], потому что Россия в какой-то мере даже осудила переворот. И министр иностранных дел Лавров, и Путин во время саммита [«Россия-Африка»] призвали путчистов уйти и вернуть власть президенту. Потому что Нигер сотрудничает как с Европой, так и Россией. Он покупает у России оружие. Поэтому я не думаю, что переворот выгоден России».

«Долой Францию, да здравствует Путин!» Sam Mednick/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Тем не менее, выгоды Кремль может получить как минимум косвенно — за счёт ослабления политических и позиций ЕС в Африке.

Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум считался первым в истории своей страны главой государства, избранным свободно и демократически. Он был в числе тех африканских лидеров, которые не поехали в Санкт-Петербург на саммит «Россия-Африка», который проходил как раз в те дни, когда президентская гвардия Нигера осуществляла переворот.

Лориан Девуазе:

«Этот образ может послужить материалом для дезинформационных кампаний, которые Россия ведет в регионе, она может использовать эти образы для поддержки собственной привлекательности».

Алекс Вайнс:

«Ясно, что русские ухватятся за такую возможность, особенно если они увидят, что это ослабляет Запад, учитывая конфликт в Украине. Это вызывает беспокойство, особенно потому, что администрация Базума была прозападной, а со стороны путчистов мы можем увидеть другое отношение».

Евросоюз отказался признавать путчистов легитимным руководством Нигера. Ниамей объявил, что прекращает поставки урана и золота во Францию. Нигер — седьмой по объёмам поставщик урана в мире; по данным французских СМИ, Нигер обеспечивал сырьём 15-17% топлива для АЭС Франции.

Но торговля, по утверждениям западных экспертов, не главное из того, что определяет связи Европы (и запада в целом) с этой страной. Сахель, пояс нестабильных природных условий и низкой плодородности — источник постоянной нестабильности и роста радикального исламизма и джихадизма. Всё это, в свою очередь, стимулирует нелегальную миграцию.

Лориан Девуазе:

«Нигер является ключевым союзником для всех европейских государств, вовлечённых в борьбу с экстремистами в Сахеле. Речь о Германии, Бельгии, Италии. И своими действиями в Нигере Евросоюз как раз демонстрировал то, как он хочет сотрудничать с африканцами в решении этих проблем».

Свергнутый президент Базум заявлял, что стабильность и мир — приоритеты его политики, и активно сотрудничал с ЕС в области борьбы с джихадизмом и снижения нелегальной миграции.

Однако лидеры путчистов фактически назвали антитеррористическую политику Базума провальной, обвинив главу государства в том, что он «пытался скрыть суровую реальность». Причинами переворота Тчиани назвал ошибки Базума, угрожавшие национальной безопасности страны, бедственное экономическое положение и коррупцию.

И такие заявления при желании вполне укладываются в пропагандистский нарратив Кремля.

Представителей хунт из соседних с Нигером стран — например, Буркина-Фасо — в Петербурге приветствовали весьма тепло Sergei Bobylev/TASS Host Photo Agency

**Алекс Вайнс,**эксперт британского аналитического центра «Чатем-Хаус»:

«РФ через своего министра иностранных дел г-на Лаврова осудила переворот в Нигере и потребовала восстановить конституционный порядок. Также она поддержала заявление Совбеза ООН по этому вопросу. Однако основатель ЧВК "Вагнер" г-н Пригожин приветствовал государственный переворот в Нигере, назвав его шагом в борьбе против империализма и неоколониализма и предложив свою поддержку путчистам в Ниамее».

Пытаясь урегулировать ситуацию, региональный блок стран Западной АфрикиЭКОВАС потребовал от хунты вернуть власть законному президенту под угрозой санкций и военного вторжения. В ЕС заявили, что поддержат решения ЭКОВАС, в том числе и силовые.

В ответ на это хунты соседних Мали и Буркины-Фасо заявили, что встанут на сторону генерала Тчиани в случае внешнего вторжения.

В пятницу (4 августа) делегация ЭКОВАС посетила Нигер, но так и не встретилась с лидером путчистов генералом Тчиани. Позднее в тот же день представители Западной Африки заявили, что отказываются от применения силы — но усилят санкции.

В Нигере расквартированы тысячи солдат из западных стран Jerome Delay/Copyright 2020 The AP. All rights reserved.

Последствия могут быть ещё плачевнее, что подтвердил опыт соседних государств. Нигер становится уязвимым перед джихадистами.

Лориан Девуазе, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR):

«На карту поставлена безопасность всего региона. Нестабильная политическая ситуация только помогает джихадистам продвигаться вперёд. А Нигер — это, своего рода, центральный пункт для джихадистских группировок, куда можно попасть из Мали, из Буркина-Фасо, даже из Ливии».