Переворот в Нигере: причастна ли Россия?

Борьба с джихадистами и сдерживание нелегальной миграции: в последние годы Нигер был на страже безопасности не только Сахеля, но и ЕС. Переворот может свести на нет многолетние усилия
Российские флаги на улицах Ниамея стали одним из иллюстративных символов военного переворота в Нигере. «Долой Францию, да здравствует Путин!», — было написано на плакатах, попавших в кадры СМИ.
С 2020 года в регионе Сахель произошло пять военных переворотов (и ещё один неудавшийся). Так, в Мали в 2019-2020 году появились наёмники российской ЧВК «Вагнер», после чего страну покинули западные — в частности, французские — солдаты, выполнявшие там задачи борьбы с джихадистами.
Однако западные эксперты считают, что в случае Нигера говорить о российском вмешательстве как минимум рано, если вообще обоснованно. Пока наблюдатели — в том числе гуманитарные сотрудники ООН — не видели в Нигере свидетельств присутствия российских наёмников.
Алекс Вайнс, эксперт британского аналитического центра «Чатем-Хаус»:
«Я бы не стал преувеличивать. Несложно раздать несколько российских флагов. И демонстрация российских флагов — это скорее выражение антизападных, в частности, антифранцузских настроений, чем поддержка России как таковой».
Лориан Девуазе, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR):
«Мы считаем, что пока рано говорить [о российском вмешательстве], потому что Россия в какой-то мере даже осудила переворот. И министр иностранных дел Лавров, и Путин во время саммита [«Россия-Африка»] призвали путчистов уйти и вернуть власть президенту. Потому что Нигер сотрудничает как с Европой, так и Россией. Он покупает у России оружие. Поэтому я не думаю, что переворот выгоден России».
Тем не менее, выгоды Кремль может получить как минимум косвенно — за счёт ослабления политических и позиций ЕС в Африке.
Свергнутый президент Нигера Мохамед Базум считался первым в истории своей страны главой государства, избранным свободно и демократически. Он был в числе тех африканских лидеров, которые не поехали в Санкт-Петербург на саммит «Россия-Африка», который проходил как раз в те дни, когда президентская гвардия Нигера осуществляла переворот.
Лориан Девуазе:
«Этот образ может послужить материалом для дезинформационных кампаний, которые Россия ведет в регионе, она может использовать эти образы для поддержки собственной привлекательности».
Алекс Вайнс:
«Ясно, что русские ухватятся за такую возможность, особенно если они увидят, что это ослабляет Запад, учитывая конфликт в Украине. Это вызывает беспокойство, особенно потому, что администрация Базума была прозападной, а со стороны путчистов мы можем увидеть другое отношение».
Евросоюз отказался признавать путчистов легитимным руководством Нигера. Ниамей объявил, что прекращает поставки урана и золота во Францию. Нигер — седьмой по объёмам поставщик урана в мире; по данным французских СМИ, Нигер обеспечивал сырьём 15-17% топлива для АЭС Франции.
Но торговля, по утверждениям западных экспертов, не главное из того, что определяет связи Европы (и запада в целом) с этой страной. Сахель, пояс нестабильных природных условий и низкой плодородности — источник постоянной нестабильности и роста радикального исламизма и джихадизма. Всё это, в свою очередь, стимулирует нелегальную миграцию.
Лориан Девуазе:
«Нигер является ключевым союзником для всех европейских государств, вовлечённых в борьбу с экстремистами в Сахеле. Речь о Германии, Бельгии, Италии. И своими действиями в Нигере Евросоюз как раз демонстрировал то, как он хочет сотрудничать с африканцами в решении этих проблем».
Свергнутый президент Базум заявлял, что стабильность и мир — приоритеты его политики, и активно сотрудничал с ЕС в области борьбы с джихадизмом и снижения нелегальной миграции.
Однако лидеры путчистов фактически назвали антитеррористическую политику Базума провальной, обвинив главу государства в том, что он «пытался скрыть суровую реальность». Причинами переворота Тчиани назвал ошибки Базума, угрожавшие национальной безопасности страны, бедственное экономическое положение и коррупцию.
И такие заявления при желании вполне укладываются в пропагандистский нарратив Кремля.
**Алекс Вайнс,**эксперт британского аналитического центра «Чатем-Хаус»:
«РФ через своего министра иностранных дел г-на Лаврова осудила переворот в Нигере и потребовала восстановить конституционный порядок. Также она поддержала заявление Совбеза ООН по этому вопросу. Однако основатель ЧВК "Вагнер" г-н Пригожин приветствовал государственный переворот в Нигере, назвав его шагом в борьбе против империализма и неоколониализма и предложив свою поддержку путчистам в Ниамее».
Пытаясь урегулировать ситуацию, региональный блок стран Западной АфрикиЭКОВАС потребовал от хунты вернуть власть законному президенту под угрозой санкций и военного вторжения. В ЕС заявили, что поддержат решения ЭКОВАС, в том числе и силовые.
В ответ на это хунты соседних Мали и Буркины-Фасо заявили, что встанут на сторону генерала Тчиани в случае внешнего вторжения.
В пятницу (4 августа) делегация ЭКОВАС посетила Нигер, но так и не встретилась с лидером путчистов генералом Тчиани. Позднее в тот же день представители Западной Африки заявили, что отказываются от применения силы — но усилят санкции.
Последствия могут быть ещё плачевнее, что подтвердил опыт соседних государств. Нигер становится уязвимым перед джихадистами.
Лориан Девуазе, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям (ECFR):
«На карту поставлена безопасность всего региона. Нестабильная политическая ситуация только помогает джихадистам продвигаться вперёд. А Нигер — это, своего рода, центральный пункт для джихадистских группировок, куда можно попасть из Мали, из Буркина-Фасо, даже из Ливии».