ЭКОВАС ставит ультиматум

Euronews

Тысячи демонстрантов вышли на митинг в Ниамее против французского присутствия - на Западе опасаются сближения Нигера с Россией

Несколько тысяч демонстрантов собрались в столице Нигера Ниамее, чтобы потребовать вывода французских войск из страны. Они также выступают против иностранного вмешательства после переворота, произошедшего на прошлой неделе и приведшего к власти военную хунту.

Лидеры западноафриканских стран, собравшиеся на внеочередной саммит по Нигеру, пригрозили военными действиями против хунты, если она не восстановит в должности президента Мохамеда Базума, находящегося в заложниках у военных.

Омар Алье, президент ЭКОВАС:"В случае, если требования властей не будут выполнены в течение одной недели, мы примем все необходимые меры для восстановления конституционного порядка в Республике Нигер. Такие меры могут включать применение силы".

После переворота Евросоюз и Франция, чьей колонией раньше был Нигер, приостановили финансовую помощь Ниамею и сотрудничество с ним в области безопасности. О возможности такого шага предупредили и США.

В дипломатическом коммюнике Париж заявил, что поддерживает требования ЭКОВАС о восстановлении конституционного порядка и возвращении власти законному президенту, а также сообщил об укреплении мер безопасности французского посольства.

Однако настроения на улицах носят явно антизападный характер. Это вызывает опасения, что Нигер может повернуть в сторону России. В Ниамее некоторые демонстранты у здания французского посольства скандировали "Да здравствует Россия", "Да здравствует Путин" и "Долой Францию".

Ранее соседние Мали и Буркина-Фасо, после произошедших там армейских переворотов, сблизились с Россией.