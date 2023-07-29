EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Евросоюз не признает новое руководство Нигера

"Нам не нужен государственный переворот": в Нигере проходят демонстрации как противников свергнутого президента, так и его сторонников (на фото с транспарантом)
"Нам не нужен государственный переворот": в Нигере проходят демонстрации как противников свергнутого президента, так и его сторонников (на фото с транспарантом) Авторское право Sam Mednick/AP
 Euronews

Европейский союз не признает пришедшее в результате военного переворота к власти новое руководство Нигера и прекращает сотрудничество со страной. В ООН заявили, что организация продолжит оказывать Нигеру гуманитарную помощь.

Евросоюз не признает легитимность нового руководства Нигера, которое пришло к власти в результате государственного переворота, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

"Конституционный порядок должен быть восстановлен", - написал Боррель в Твиттере.

Генерал Абдурахман Чиани, выступая накануне с обращением по государственному телевидению, объявил себя главой "переходного совета".

"Обращаясь к международному сообществу, Национальный совет по спасению родины подтверждает свою готовность соблюдать все международные обязательства, к которым присоединилась Республика Нигер, в том числе в области прав человека", - заявил генерал Чиани. 

Жозеп Боррель сообщил, что Евросоюз приостанавливает финансовую поддержку и сотрудничество в области безопасности с Нигером.

ЕС, США и другие страны призвали к безоговорочному освобождению из-под стражи избранного президента страны Мохамеда Базума и восстановлению демократического порядка.

ООН заявляет, что продолжит оказывать стране гуманитарную помощь и осуществлять программы развития, несмотря на неконституционную смену власти в стране. 

Экономическое сообщество западноафриканских государств проведет в воскресенье экстренное заседание по ситуации в Нигере. Лидеры стран ЭКОВАС выражают обеспокоенность участившимися в последние годы переворотами в регионе.

Также по теме

Нигер: глава президентской гвардии объявил себя лидером хунты

Переворот в Нигере: сотни сторонников путчистов вышли на митинг

Нигер: "Мы решили положить конец режиму"

Нигер Россия Африка Ес-африка Эммануэль макрон Государственный переворот