Всемирный день молодёжи: Лиссабон примет миллион паломников

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Мероприятие пройдет с 1 по 6 августа. Пообщаться с католической молодёжью со всего мира приедет папа римский Франциск

В Лиссабон съезжаются паломники в преддверии Всемирного дня молодежи Римско-католической церкви. В этом году мероприятие пройдет с 1 по 6 августа.

Одно из главных церковных событий посетит папа римский Франциск.

Ожидается, что число прихожан составит один миллион человек.

В течение недели в португальской столице пройдет ряд культурных, духовных и праздничных мероприятий — от концертов до дебатов и месс.

Несколько месяцев назад португальская католическая церковь оказалась в центре скандала. Независимая комиссия подсчитала, что в ее стенах с 1950 года около 5 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия.