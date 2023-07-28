Euronews и AP

Ожидается, что во время визита в Лиссабон понтифик встретится с жертвами насилия в католической церкви.

Когда группа экспертов зачитала вслух некоторые из ужасающих свидетельств, рассказанных жертвами сексуального насилия над детьми в португальской католической церкви, высокопоставленные епископы страны сжались в креслах в первом ряду аудитории.

В феврале в ходе прямой телевизионной трансляции эксперты сообщили, что с 1950 года сексуальному насилию подверглись по меньшей мере 4815 мальчиков и девочек, большинство из которых были в возрасте от 10 до 14 лет.

Высшие должностные лица португальской церкви утверждали, что таких случаев было всего несколько. Их ответ был настолько неубедительным, что жертвы создали первую в Португалии группу по защите прав пострадавших, чтобы добиться компенсации.

Теперь папа римский Франциск, который прибудет в Лиссабон в следующую среду для участия в международном слете католической молодежи, будет погружен в трясину борьбы Португалии с насилием священнослужителей.

Хотя в официальной программе понтифика скандал не упоминается, ожидается, что он встретится с пострадавшими.

Португалия стала еще одной страной, столкнувшейся с десятилетиями злоупотреблений со стороны священников и сокрытия этих фактов епископами и религиозными лидерами.

Энн Барретт Дойл из американской организации BishopAccountability.org, которая ведет онлайн-архив злоупотреблений в католической церкви, говорит, что португальские епископы рассчитывали на то, что независимая комиссия поможет им восстановить доверие, раскрыв историю злоупотреблений и сокрытия информации, и при этом позволит им "извиниться, дать заверения в проведении реформ и двигаться дальше".

"Их план потерпел страшное фиаско, — говорит она. — Обнаружив около 5000 жертв и то, что обвиняемые священники все еще находятся в сане, комиссия оказалась более независимой, чем ожидали епископы".

Молитва о жертвах сексуального насилия в католической церкви. Лиссабон, Португалия. AP Photo/Armando Franca, File

Церковные власти поначалу утверждали, что возможное возмещение ущерба — это дело суда.

Лиссабонский кардинал Мануэль Клементе и другие официальные лица также отмечали, что по португальскому законодательству ответственность за любые компенсационные выплаты несет виновный, а не организация.

К апрелю церковь смягчила свою позицию, заявив, что не исключает выплаты компенсаций. Она пообещала "предоставить помощь" пострадавшим и заявила, что если осужденные преступники не смогут заплатить, это сделает церковь.

Однако Клементе также заявил, что Независимый комитет по изучению случаев жестокого обращения с детьми в католической церкви — группа экспертов, созданная португальскими церковными властями, — передал церкви лишь список имен предполагаемых насильников, не подкрепленный доказательствами. Это замечание вызвало недовольство экспертов, которые, по их словам, постарались обосновать свои выводы и предоставить подтверждающие документы.

Кроме того, церковные власти заявили, что действующие священнослужители, названные в качестве предполагаемых насильников, могут быть отстранены от работы только после соответствующего судебного разбирательства. Впоследствии под давлением общественности были отстранены от работы четверо из двух десятков священников, фигурировавших в докладе.

Жертва говорит правду

Одна из жертв, Антонио Гроссо, рассказал, что в 1960-х годах он подвергся сексуальному насилию в бывшем религиозном приюте для мальчиков в Фатиме.

По его словам, его и других настолько задела реакция церкви, что они создали лоббистскую группу под названием "Ассоциация молчаливых сердец", чтобы помочь пострадавшим добиться возмещения ущерба. Группа также оказывает психологическую поддержку и безвозмездную юридическую помощь.

Гроссо прошел путь от будущего священника, учившегося в детстве в португальской семинарии, до соучредителя первой в Португалии ассоциации жертв сексуального насилия в церкви. В детстве, по его словам, ему так нравилась месса, что он повторял ее дома.

Но в возрасте от 10 до 12 лет, учась вдали от дома, Гроссо рассказал, что подвергся сексуальному насилию сначала со стороны священника, а затем со стороны францисканского монаха.

В течение 10 лет он ни с кем не говорил о случившемся. В подростковом возрасте у него были приступы "ярости, унижения, стыда", говорит он.

Только в юности он начал обсуждать эту тему с друзьями. Он рассказал об этом своей девушке, которая стала его женой. У них родились две дочери.

Когда в 2002 году Гроссо публично рассказал о своей истории в интервью журналу, почувствовав побуждение к этому после публикации других похожих рассказов, его 27-летняя дочь Барбара прислала ему письмо. Последние два десятилетия он хранил его в бумажнике в сложенном виде. В письме приветствуется его мужество и говорится, что дочь гордится им. Читая его вслух, он прослезился.

Он считает, что должен действовать именно сейчас, потому что церковь с "презрением" отреагировала на мучения жертв и до сих пор пытается скрыть правду. Он хотел бы, чтобы папа Франциск выступил по этому вопросу во время визита в Португалию.

Церковь в Португалии принесла извинения за жестокое обращение. Она сотрудничает с главной португальской ассоциацией поддержки жертв, разрабатывает процедуры и адаптирует свои меры реагирования на сексуальное насилие в церкви. Сотрудники, работающие на Всемирном дне молодежи, проходят специальное обучение по предотвращению и выявлению случаев насилия.

Однако, по словам Энн Барретт Дойл, проблема выходит далеко за пределы Португалии.

По её словам, меры, принимаемые Португалией, отстают от того, что уже произошло в США, Австралии, Франции и Германии, но находятся на одном уровне с мерами, принимаемыми церковью в Испании и Польше, а также в большинстве стран Южной Америки, Центральной Америки и Африки.

"Другими словами, и это печально, португальская иерархия не является исключением, она репрезентативна", — сказала она.