330 тысяч детей стали жертвами сексуального насилия в католической церкви Франции

330 тысяч несовершеннолетних стали жертвами сексуального насилия в лоне католической церкви Франции и в околоцерковных кругах за последние 70 лет.

К такому выводу пришла независимая комиссия после 2,5 лет кропотливой работы с потерпевшими и свидетелями, изучая церковные, судебные, полицейские и газетные архивы, начиная с 1950-х годов. На горячую линию поступило более 6,5 тысяч звонков от предполагаемых жертв или свидетелей.

В целом, насилие над несовершеннолетними со стороны католической церкви составляет 4% от общего количества случаев сексуального насилия во Франции, включая только священников и духовенство, и 6%, включая (католических) мирян Жан-Марк Совэ глава независимой комиссии

В опубликованном комиссией 2500 страничном отчете говорится о почти 3 000 педофилов - две трети из которых священники, служившие в период с 1950-2020 годы. Более 2 десятков дел, которые еще можно расследовать, были переданы прокуратуре.

Вы, члены Комиссии, возвращаетесь из ада. Вы исследовали самые мрачные и отвратительные подробности, которые способны довести до невроза. Вы изучили самые порочные, неприемлемые, мерзкие закоулки человеческой души Франсуа Дево одна из жертв, соучредитель ассоциации "Вольное слово"

Папа римский Франциск всерьез занялся решением порочащей католическую церковь проблемы еще несколько лет назад.

В июне 2016 года он упростил процедуру отставки епископов за игнорирование случаев педофилии. А в мае 2019 года издал новаторский церковный закон, обязывающий всех католических священников и монахинь во всем мире сообщать церковным властям о сексуальном насилии и укрывательстве виновных священнослужителей со стороны своего начальства.