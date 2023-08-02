Визит папы Франциска принесёт Лиссабону сотни миллионов евро

Euronews

Лиссабон ожидает более миллиона паломников, что вдвое превышает население столицы. Слет католической молодежи может принести городу сотни миллионов евро.

Несколько десятков тысяч паломников приняли участие в мессе открытия Всемирного дня молодежи в Лиссабоне.

Католический молодежный фестиваль стартовал во вторник вечером, но главным событием станет визит Папы Франциска. Мероприятие завершается воскресной мессой, которую отслужит сам понтифик.

Лиссабон ожидает принять более миллиона паломников, что вдвое превышает население столицы.

Мероприятие, которое может стать самым массовым в Португалии, сулит стране экономический подъем. Выгоду пытаются извлечь все — от гостиниц и ресторанов до сувенирных лавок и даже кондитерских.

Фернандо Сантош, пекарь кондитерской Balcao do Marques:

— Мы уже делали печенье с мультяшными персонажами для детей, например, Человека-паука или Бэтмена. Мы шутили с шефом-кондитером и подумали, почему бы не сделать это с головой папы римского? Мы использовали портреты папы, много фотографий.

Жуан Дуке, экономист, директор ISEG:

— Я буду с вами откровенен. Все будет зависеть от количества людей, которые приедут в Лиссабон. Если прогнозы верны (1 млн. посетителей, прим. ред.), то мы думаем, что сможем выручить несколько сотен миллионов евро. Это может быть 300 млн, 400 млн, 500 млн или даже немного больше. Но это зависит от того, сколько людей приедет в Португалию.

Всемирный день молодежи называют "католическим Вудстоком".

Он был учрежден в 1986 году папой Иоанном Павлом Вторым и проходит раз в несколько лет.

Подобные мероприятия стали частью усилий Ватикана по привлечению молодых католиков в период, когда секуляризм и скандалы, связанные с сексуальным насилием над детьми со стороны священнослужителей, заставили некоторых верующих покинуть церковь.