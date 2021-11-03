Католическая церковь рассчитывает компенсации за педофилию

Католическая церковь рассчитывает компенсации за педофилиюКомментарии
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Какие меры должны принять католическая церковь Франции после доклада о педофилии? Кто и как будет выплачивать компенсации жертвам сексуальных домогательств и насилия? Что должны ответить иерархи на требование сложить полномочия в связи со скандалом? Эти вопросы рассматривает конференция епископов Франции на заседании в Лурде.
Это первый собор такого уровня после публикации отчёта независимой комиссии о преступлениях против половой неприкосновенности в церкви в период с середины XX в. Жертвами педофилии признаны более 200 тысяч детей.
Независимая комиссия рекомендовала церкви Франции признать свою вину за педофилию и за то, что эта проблема, как говорится в докладе, приобрела катастрофические масштабы.