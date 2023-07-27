Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали за отказ пожать руку россиянке

Одна из сильнейших саблисток мира, украинка Ольга Харлан была дисквалифицирована на чемпионате мира по фехтованию за отказ пожать руку россиянке Анне Смирновой, выступавшей под нейтральным флагом.

Харлан выиграла поединок 15:7, после этого Смирнова подошла к ней, чтобы пожать руку, но та выставила шпагу, не дав ей подойти, и что-то сказала. Позднее министр спорта Украины заявил, что она предложила Смирновой коснуться клинками взамен рукопожатия.

По правилам турнира, рукопожатие является обязательным, без него поединок считается незавершенным.

Следующий бой Харлан против болгарки Йоаны Илиевой не состоялся, победительницей автоматически признали представительницу Болгарии.

Министр спорта Украины Вадим Гутцайт сказал, что Международная федерация фехтования имела право на такое решение в отношении Ольги Харлан. Однако, по словам министра, россиянка после проигрыша украинке провоцировала саблистку.

"Россиянка подошла к Харлан и начала специально провоцировать ее, зная, что наша спортсменка Харлан жать руку ей не будет. После того, как Харлан отдала честь судье и показала, что готова ударить саблю о саблю, россиянка продолжала ее провоцировать. Россиянка получила установку специально тянуть руку публично, хорошо осознавая, что по правилам рукопожатие является обязательным", - сказал Гутцайт изданию "Страна".

Гуцайт также выразил мнение, что скандал может изменить протокол приветствий и прощаний в турнирах.

"Есть случаи, когда израильтяне и арабские спортсмены не жмут друг другу руки, а касаются клинками, и судьи это приняли, так и тут. Однако в данном случае задача россиянки заключалась не в том, чтобы разойтись, а в том, чтобы создать прецедент", - сказал министр.