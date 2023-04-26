"Довести дело до конца" Байдену может помешать возраст и губернатор Флориды Рон Десантис

Euronews

"Довести дело до конца" — под таким лозунгом Джо Байден вступает во вторую подряд для себя президентскую кампанию.

При этом его кандидатура кажется вынужденной — за 2 года пребывания на посту в стане демократов у него так и не появилось достойного конкурента.

При этом рейтинг Байдена в данный момент один из самых низких среди президентов за последние 70 лет.

Пришло время довести дело до конца. Наш экономический план работает. Теперь нам нужно довести дело до конца, но еще многое предстоит сделать. И вы ведете нас вперед. Лопаты в земле, краны в воздухе, открывающиеся заводы и все те рабочие места, которые мы создали Джо Байден президент США

В рядах демократов и среди избирателей опасаются, что "довести дело до конца" Байдену помешает возраст. На конец возможного второго срока ему будет 86 лет.

Если со стороны демократов у Байдена, похоже, нет конкурентов, то у Дональда Трампа могут возникнуть проблемы.

Кроме него в предвыборной гонке уже участвуют 4 кандидата — среди них бывший посол ООН Никки Хейли.

Но самой большой опасностью как для Трампа, так и для Джо Байдена в последствии, по мнению аналитиков, может стать губернатор Флориды Рон Десантис, восходящая звезда американских правых, который еще не выдвинул свою кандидатуру.

По опросам, в финальной схватке с Байденом ультраконсерватор обходит действующего главу Белого дома.