"Довести дело до конца" Байдену может помешать возраст и губернатор Флориды Рон Десантис

"Довести дело до конца" — под таким лозунгом Джо Байден вступает во вторую подряд для себя президентскую кампанию.
При этом его кандидатура кажется вынужденной — за 2 года пребывания на посту в стане демократов у него так и не появилось достойного конкурента.
При этом рейтинг Байдена в данный момент один из самых низких среди президентов за последние 70 лет.
В рядах демократов и среди избирателей опасаются, что "довести дело до конца" Байдену помешает возраст. На конец возможного второго срока ему будет 86 лет.
Если со стороны демократов у Байдена, похоже, нет конкурентов, то у Дональда Трампа могут возникнуть проблемы.
Кроме него в предвыборной гонке уже участвуют 4 кандидата — среди них бывший посол ООН Никки Хейли.
Но самой большой опасностью как для Трампа, так и для Джо Байдена в последствии, по мнению аналитиков, может стать губернатор Флориды Рон Десантис, восходящая звезда американских правых, который еще не выдвинул свою кандидатуру.
По опросам, в финальной схватке с Байденом ультраконсерватор обходит действующего главу Белого дома.