Правозащитная организация HRW провела расследование, в рамках которого были собраны показания десятков очевидцев и видеоматериалы, свидетельствующие о грубейших нарушениях прав человека российскими наёмниками в Мали.

Международная правозащитная организация **Human Rights Watch**утверждает, что Частная военная кампания "Вагнер" и вооружённые силы Мали причастны к "похищениям и казням нескольких десятков гражданских лиц". Эти преступления совершались с декабря 2022 года.

Согласно докладу американской организации, наёмники уничтожали и грабили имущество граждан, а также подвергали пыткам задержанных, предположительно, в своём военном лагере.

В отношении группы "Вагнера", которую возглавляет Евгений Пригожин, давно звучат обвинения в том, что она занимается теневым бизнесом на африканском континенте. По словам профессора политики Принстонского университета Марка Бейсингера, который дал интервью Euronews в марте, Пригожин сколотил огромное состояние, "защищая слабые африканские режимы в обмен на их золотые прииски".

"Я был на рынке, когда началась стрельба. Я увидел три военных вертолёта, которые летели очень низко. С одного из них открыли огонь", - рассказал HRW 28-летний малиец. - Люди разбежались во все стороны... Я сел на мотоцикл и поехал так быстро, как только мог. Я видел, как позади меня на землю упали два человека, которых расстреляли с вертолётов".

В период с марта по май правозащитники побеседовали с 40 людьми, включая очевидцев, родственников жертв и официальных лиц. Были тщательно изучены многочисленные видеоматериалы. Организация пришла к выводу, что малийские ВС совершали серьёзные нарушения прав человека в ходе борьбы с исламистскими боевиками в центре страны.

Свидетели каждой такой операции (за исключением лишь одной), говорят, что видели вооружённых людей, которых они описывали как "русских" или "вагнеровцев".

Было установлено, что в феврале большая по численности группировка "белых" иностранных боевиков в военной форме совершила нападение на деревню Сегела. Тогда были арестованы, ограблены, избиты 17 человек. Позднее были найдены тела восьми из них.

"Эти случаи - лишь малая часть злоупотреблений, совершённых малийскими вооружёнными силами и связанными с ними иностранными наёмниками в Мали за последний год", - заявила HRW.

Официально власти Мали не признают, что вагнеровцы находятся на территории страны, несмотря на огромное число свидетельств. В декабре 2021 года правительство заявило, что российские военные инструкторы находятся там в рамках двустороннего соглашения. Это вызвало осуждение со стороны США и их европейских союзников.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее признал, что ЧВК "оказывает услуги по обеспечению безопасности" в Мали. Российские наёмники заполнили брешь, после того, как свою бывшую колонию покинула Франция. Её войска вели борьбу с джихадистскими группировками в регионе, но в 2022 году покинули страну на фоне роста антифранцузских настроений.

Отвечая 20 июля на запрос HRW, министр иностранных дел Мали заявил, что армия его страны "проводит военные операции совершенно автономно".

Как сообщил на прошлой неделе Евгений Пригожин - после того, как организованный им мятеж в России не удался, - вагнеровцы будут переброшены на африканский континент.

"Мы будем тренироваться, повышать свой уровень и отправимся в новое путешествие в Африку", - сказал он.