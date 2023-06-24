Мятеж Пригожина: ЧВК "Вагнер" отказалась от похода на Москву

Euronews

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его наемники разворачиваются и отходят в полевые лагеря "согласно плану". Поход на Москву не состоялся.

Мятеж Евгения Пригожина подошел к концу: через сутки после объявления "марша справедливости", то есть фактически вооруженного восстания против руководства армии и страны, основатель ЧВК "Вагнер" заявил, что колонны идущих на Москву наемников разворачиваются и отходят в полевые лагеря.

"ЧВК "Вагнер" хотели расформировать. Мы вышли 23 июня на марш справедливости. За сутки мы прошли не доходя 200 км до Москвы. За это время мы не пролили ни одной капли крови наших бойцов. Сейчас наступил тот момент, когда кровь может пролиться. Поэтому, понимая всю ответственность за то, что будет пролито русская кровь с одной из сторон, мы разворачиваем свои колонны и уходим в обратном направлении в полевые лагеря согласно плану", — сказал основатель частной военной компании в аудиосообщении в Телеграм.

Его заявление было опубликовано через несколько минут после того, как пресс-служба президента Беларуси Александра Лукашенко сообщила, что Евгений Пригожин в рамках переговоров с ним согласился остановить колонну наемников.

За сутки восстания ЧВК "Вагнер" успела дойти до границы Липецкой и Тульской областей и, по словам Пригожина, захватить все военные и административные объекты Ростова-на-Дону, в том числе штаб Южного федерального округа, откуда идет управление "спецоперацией" в Украине.

По подсчетам специалистов, "вагнеровцы" уничтожили по меньшей мере три самолета и один вертолет российской армии. Есть неподтвержденные сообщения о погибших членах экипажа.

Вечером в субботу наемники начали отходить из города: в опубликованных в телеграм-каналах видеороликах видно, как им при этом аплодировали местные жители.

Президент России Владимир Путин назвал попытку мятежа "предательством" и "изменой", а следственное управление ФСБ возбудило против Евгения Пригожина уголовное дело.

Тем не менее, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, теперь уголовное дело будет прекращено, и основатель ЧВК "Вагнер" "уйдет в Белоруссию".

Дмитрий Песков также сообщил, что принявших участие в мятеже наемников частной военной компании не будут преследовать.