Украине грозит вспышка кори

Una Hajdari

До войны уровень иммунизации в Украине и без того был низким из-за нежелания населения прививаться. На фоне военных действий в стране в ближайшее время может произойти новая вспышка кори.

Украинские эксперты в области здравоохранения опасаются роста случаев заболевания корью в стране. По прогнозам, вспышка может произойти уже в сентябре, когда за школьные парты сядут сотни тысяч невакцинированных украинских учеников.

"Министерство здравоохранения Украины и центры иммунизации постоянно отслеживают риски заражения, и самый высокий риск, с которым мы сейчас сталкиваемся в стране, - это вспышка кори", - заявил в начале недели замглавы ведомства Игорь Кузин.

И в прошлом Украина была очагом кори на континенте. Скептическое отношение населения к прививкам и перебои с поставками вакцин привели к крупной вспышке в 2019 году.

"Первый рост числа заражений пришёлся на период 2017-2019 годов и представлял собой масштабную вспышку. Тогда заболело около 115 тысяч детей", - дополнил Кузин.

По данным Минздрава страны, в 2022 году только 74% годовалых детей и 69% шестилетних детей получили первую и вторую прививку от кори соответственно.

Большое число детей, пропустивших плановую вакцинацию, пойдут в школьные классы, где риск заражения крайне высокий.

Вакцинация грудного малыша в больнице в Киеве, 20 марта 2009 г. Sergei Chuzavkov/AP2009

"Около 260 тысяч детей должны быть привиты, и пока это не будет сделано, мы рискуем получить массовую вспышку заболевания", - пояснил Кузин, подчеркнув, что речь идёт о тех, кто пропустил прививки, предусмотренные календарём вакцинации.

Корь - это высокозаразное вирусное инфекционное заболевание, передающееся воздушно-капельным путём, осложнениями которого являются пневмония и воспаление мозга. При этом, она хорошо поддаётся вакцинопрофилактике.

"Поэтому до 1 сентября, когда начнутся занятия в школе, детей необходимо привить", - заключил Кузин.

Вакцинация в условиях войны

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что Украина стала более уязвимой для инфекционных заболеваний после начала полномасштабного вторжения РФ на её территорию.

Скопление людей в бомбоубежищах, в лагерях для беженцев на границах и прочих местах, а также несоблюдение графиков вакцинации - всё это способствует распространению вирусов.

"Когда началось российское вторжение в Украину, мы поняли, что наибольший риск для здоровья населения представляют вспышки дифтерии и кори. Сейчас, чтобы контролировать масштабы вспышки, важно вакцинировать непривитых детей, которые находятся в стране", - говорит Вусала Аллахвердиева, эксперт по профилактике заболеваний и иммунизации ВОЗ.

Занятия в классах для многих детей в начале вторжения были отменены, они обучались дистанционно, через Интернет. Но страна адаптируется к жизни в условиях войны. И очное школьное обучение наверняка возобновится в тех регионах, где боевые действия менее интенсивные.

В ближайшие месяцы Министерство здравоохранения при поддержке ЮНИСЕФ будет проводить вакцинацию, чтобы охватить тех, кто был вынужден покинуть родные города и деревни. 318 мобильных брига****д будут прививать вынужденных переселенцев во всех регионах страны.

Андрей Пашинный, ответственный в Минздраве за иммунизацию населения, призвал украинцев не обращать внимания на аргументы антивпрививочников и прислушаться к мнению властей.

"Если ваш врач говорит, что прививку делать не надо, то вам следует сменить врача. Мы призываем всех вакцинироваться", - сказал Пашинный.

Кроме того, украинские невакцинированные дети-беженцы в ЕС также подвержены повышенному риску заражения и распространения кори и других инфекционных заболеваний, отмечают специалисты.

Демонстрация протеста против пандемийных ограничений и обязательных прививок в Киеве, 24 ноября 2021 г. Efrem Lukatsky/Copyright 2021 The AP. All rights reserved.

Дезинформация и поддельные сертификаты

В 2008 г. фейковая новость о том, что молодой человек якобы умер от бактериального менингита после прививки от кори, привела к тому, что многие украинцы решили не прививать своих детей, несмотря на возражения ВОЗ.

Уровень доверия населения к вакцинам против кори резко снизился, а охват вакцинации упал с более чем 90% детей раннего возраста в 2008 г. до всего 40% к 2010 г.

Эксперты утверждают, что для эффективного предотвращения роста заболеваемости необходима иммунизация 95% населения.

"Каждые пять лет в Украине происходит крупная вспышка кори. Люди не воспринимают её всерьёз, потому что по общеевропейской статистике от кори умирает один человек из 1000, а ведь это опасное и очень заразное заболевание", - пояснил Федор Лапий, руководитель Национальной технической группы экспертов по иммунизации.

В 2019 году Euronews сообщал о том, что на Украине участились случаи подкупа врачей для выдачи матерям поддельных сертификатов о вакцинации детей.

"Учитывая, что страна находится в состоянии войны с Россией, мы не должны давать кори или любой другой болезни шанс ослабить нас. Пожалуйста, не заражайтесь болезнью, которую легко предотвратить", - призвал Лапий.

В связи с подозрениями в эффективности вакцин, поставляемых из Индии (ВОЗ считает их необоснованными), украинские власти закупили партию препаратов полностью европейского производства, чтобы люди охотнее прививались.