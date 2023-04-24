"Похищение поколения": как возвращают украинских детей, вывезенных в Россию

Тысячи украинских детей попадают в систему, превращающую их в россиян. Этот процесс Москва запустила сразу после начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года.

Россия использует различные тактики для перемещения украинских детей на свою территорию.

Живущих в специализированных учреждениях несовершеннолетних депортируют под видом эвакуации, других разлучают с семьями в фильтрационных лагерях. Случается, что семьи отправляют своих детей в лагеря на оккупированной территории, чтобы укрыть от войны, а затем связь прерывается, и они исчезают.

Искусственный интеллект используется для поиска детей и мест их содержания, сообщения с горячих линий передают полиции, а родные едут в Россию, чтобы найти и вернуть близких.

Большинство детей попадает в так называемые "лагеря перевоспитания" или усыновляется российскими семьями.

Насильственная депортация маленьких украинцев Россией была названа следователями ООН военным преступлением и побудила Международный уголовный суд выдать ордера на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребенка в РФ Марии Львовой-Беловой.

"Они пробудут там не более двух недель"

Людмила Мотычак - одна из тех матерей, которые пересекли оккупированную территорию, чтобы найти своего ребенка.

В ноябре она села на паром в аннексированный Россией Крым, переправившись из Херсона, чтобы вернуть свою 15-летнюю дочь Анастасию.

За месяц до этого директор педагогического колледжа, в котором училась Анастасия, убедил Мотычак отправить ее дочь в оздоровительный центр в Крыму, где она могла бы отдохнуть и укрыться от войны. Людмила была настроена скептически, но директор "был очень убедителен", и она в конце концов согласилась, увидев, как другие студенты благополучно уехали и вернулись.

Все пошло не так, как планировалось.

"Сначала они сказали, что студенты пробудут там "не более двух недель", рассказала Людмила Euronews. Потом стали переносить дату... говорили: "Не волнуйтесь, они вернутся в конце октября, потом в ноябре... потом еще позже".

Затем директор сказал, что Людмила должна сама забрать Анастасию. Однако после того, как украинские войска вернули под свой контроль Херсон, контакт с директором пропал. Людмила думает, что он сотрудничал с россиянами и сбежал, когда город отбили. Связь с дочерью она поддерживала через Telegram, обращаясь в различные организации за помощью.

От отправки в Россию Анастасию "спасла" ветрянка: ее перевели в одну из крымских больниц. В конце концов, мать и дочь встретились.

"Мы знаем... что детей должны сопровождать те, кто имеет разрешение на это. - говорит Лора Миллс из Amnesty International. - Насколько нам известно, это должен быть родитель или опекун, который и отправляется за ребенком".

Путешествие в сотни километров на территорию, которая воспринимается как вражеская - опасно, дорого и рискованно. Но первым препятствием на этом пути часто является незнание того, где именно искать.

"Мы выступаем за то, чтобы существовала какая-то система розыска семьи... бремя организации поездки не должно быть возложено на родителей или опекунов в Украине, - рассказывает Миллс. - Кроме того, я не упомянула о том, что им самим приходится искать детей".

Смена имен, новые паспорта, усыновления.

Горячая линия 116000, НПО "Магнолия", "Спасем Украину", сайт "Дети войны" и другие организации взаимодействуют с местными властями, сообщают о пропавших детях и отслеживают местонахождение, но их возможности ограничены.

"Часто связь осуществляется через волонтеров или других людей, которые знают, где пропавший ребенок, - объясняет Миллс. - Но не российским государством или службами защиты детей, конечно... В идеале, должен быть контакт между правительствами, когда говорят: "Вот список детей, которые пересекли границу России за это время", и предоставляют всю имеющуюся у них информацию... но такого обмена данными нет".

Россия подает усыновление как акт благожелательности и распространяет в соцсетях видеозаписи с украинскими детьми в "лагерях перевоспитания", на которых они поют гимн РФ.

"Смена имен, новые паспорта, незаконные усыновления... Они рекламируют это и используют в качестве пропаганды, заявляя, что спасают этих детей и дают им жизнь в России", - рассказывает Аагье Иевен, генеральный секретарь европейской организации "Пропавшие дети".

Как ни странно, но именно пропаганда, которую распространяет Россия, используется для определения местонахождения детей.

Йельский университет и программа Conflict Observatory Госдепартамента США выпустили обширный доклад, основанный на материалах из открытых источников, таких как сообщения в социальных сетях, фотографии и публикации российских чиновников.

"Мы нашли и перевели все, что россияне говорили о перевозке детей... они делали это публично", - рассказывает Натаниэль Реймонд, исполнительный директор Лаборатории гуманитарных исследований Йельского университета.

В ходе работы стало известно о 43 таких центрах, обнаруженных даже в Сибири.

"Мы считаем, что число объектов значительно больше 43... Это сложная система, в которой есть некоторые военизированные элементы, - добавляет Реймонд. - Она рассредоточена, разнообразна и чрезвычайно велика по своему географическому охвату".

"Планы по превращению украинских детей в российских"

Обычно во время войны вводится мораторий на усыновление, чтобы разыскивать и воссоединять членов семей. Но "лагеря перевоспитания" начали появляться в 2014 году, после аннексии Россией Крыма.

Россия упростила правила усыновления и получения паспорта РФ, чтобы облегчить российским гражданам усыновление украинских детей и предоставление им гражданства.

Сотрудники организации "Пропавшие дети" также отмечают, что школы на оккупированной территории переводятся на российскую программу обучения, а усыновление лишает детей возможности вернуться в Украину - как сейчас, так и в долгосрочной перспективе.

"У них отнимают национальную идентичность, и это является нарушением международного права, - убеждена Миллс. - Законопроекты, которые были приняты российской стороной, чтобы облегчить получение гражданства и усыновление в российские семьи... усиливают обеспокоенность, что дети бесследно исчезнут в российском обществе". Последствия могут быть необратимы.

"Это похищение поколения", - говорит Иевен.