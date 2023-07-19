Euronews

British Council проводит в Варшаве специальный тренинг для украинский учителей, которые с начала войны работают на пределе своих возможностей.

Учителя в Украине работают на пределе своих возможностей с начала полномасштабного российского вторжения. Методы преподавания требуется адаптировать к условиям войны: многие дети учатся дистанционно, а некоторые школы находятся недалеко от линии фронта.

В Польше организован тренинг для украинских учителей, на котором их готовят не только к тому, как действовать когда появляются проблемы с интернетом, но также рассказывают, как понять стрессовое состояние детей. В этом тренинге уже смогли принять участие около 1000 учителей.

"Трудности есть. В основном, дети закрываются в себе. Не включают камер или микрофон, чтобы сказать "привет". То есть отказываются, они вроде находятся на занятиях, слушают учителя, слушают ответы других детей. Но есть дети, которые пережили стресс и они не хотят идти на контакт", — рассказывает учительница из Запорожской области Ганна Скидан.

"Сегодня здесь учительница, которая утром получила известие, что ее ученик, друг сына, погиб на фронте. И такое происходит довольно часто. Это очень травматичные события и нужно научить преподавателей как с ними справляться", — говорит преподавательница курса Людмила Клименко.

Главная задача курса Британского Совета в Варшаве — помочь учителям создавать ощущение безопасности в классе и концентрироваться на позитивных моментах.

С начала войны образовательный процесс нарушен для миллионов украинских детей, разрушены тысячи школ и других образовательных учреждений.

На днях власти Харьковской области сообщили, что планируют с 1 сентября возобновить очное обучение, основное требование — наличие укрытия, гарантирующего безопасность.