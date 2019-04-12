Родители против вакцинации и подкупают врачей, а дети болеют корью

Родители, чьи дети заболели корью на Украине, как выяснилось, получали поддельные сертификаты о вакцинации ребёнка, подкупая врачей, чтобы избежать прививки. Вспышка кори на Украине в последние несколько месяцев - одна из наиболее серьёзных в мире. Фактически, страна стала наиболее одной из самых заражённых корью стран в Европе.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 95% населения должны быть вакцинированы для защиты от вспышки данного заболевания. Однако Украина попала в десятку стран мира с наибольшим количеством невакцинированных детей.

Поддельные сертификаты и недоверие к врачам

Доктор Федор Лапий, киевский педиатр-иммунолог, рассказал Euronews, что страх и недоверие к врачам заставляют многих родителей на Украине искать способы ухода от плановой иммунизации.

"Мы все знаем, что существует огромное количество поддельно привитых детей, - рассказал он. - Каждая мама на детской площадке знает это. Как они говорят: «Все матери так и делают: просто идут и подкупают врача или медсестру». __И вот вопрос: какие прогнозы в отношении вакцинации мы можем делать в такой ситуации?" - возмущается Лапий.

Тем не менее, исследования показывают, что большинство украинских родителей (три четверти) поддерживают вакцинацию, что даёт некоторую надежду на борьбу с корью.

По данным исследования Национальной службы здравоохранения, опубликованного в конце прошлого года, поддержка вакцинации среди родителей остается на уровне 74,5%, в то время как негативное отношение к ней снизилось с 12,7% в 2017 году до 9,6% в 2018 году.

Наталья, 28-летняя киевлянка, одна из тех, кто выступает против вакцинации. Она говорит, что муж и родители поддерживают её решение не делать прививку четырехлетней дочери.

"Когда я была беременна, я начала читать онлайн информацию о материнстве и узнала, что вакцины могут вызывать аутизм и многие другие заболевания, - говорит Наталья. - Вакцинация причиняет ребенку больше вреда, чем пользы. Не любой информации в интернете можно доверять, и, возможно, что-то из этого - ложь. Но мы с мужем решили не рисковать жизнью нашей дочери".

"Другая проблема в том, что вакцины не всегда помогают. Многие дети, которым сделана прививка, всё равно заражаются корью," - утверждает Наталья.

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Дефицит вакцин

Сама по себе вакцинация стала проблемой для Украины уже давно.

Ещё год назад Всемирная организация здравоохранения опубликовала список из 10 стран с наибольшим количеством невакцинированных детей. Украина заняла девятое место в этом списке между Анголой и Эфиопией.

По словам заместителя министра здравоохранения Ольги Стефанышиной, в прошлом у страны были проблемы с поставкой вакцин для населения.

"Еще в 2010 году у нас был критический дефицит вакцин, - рассказала Стефанышина. - Но ситуация улучшилась и на данный момент у нас достаточно вакцин, доступных во всех регионах Украины. Они безопасны и эффективны. Они рекомендованы ВОЗ".

По состоянию на 7 марта этого года, на Украину было завезено 1.173.915 доз вакцины против кори (известной как MMR - комбинация против кори, "свинки" и краснухи). Вакцина ввозится в страну из Бельгии и США и, по словам чиновников, её вполне достаточно для потребностей Украины.

В стране растет число детей, которые вовремя проходят плановую вакцинацию.

"В 2016 году менее 50% детей прошли плановую вакцинацию против кори в соответствии с календарем прививок, - рассказала Екатерина Булавинова, специалист ЮНИСЕФ по здравоохранению. - В 2017 году уже 93,3% детей в возрасте до года и 90,7% детей до шести лет получили инъекцию в соответствии с календарным планом. Тем не менее, вакцинация детей, которые пропустили плановые прививки в предыдущие годы, продолжается".

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Проблема кори на Украине

В марте 2019 года ЮНИСЕФ опубликовал доклад с предупреждением о том, что число зарегистрированных случаев заболевания корью в мире резко возросло, достигнув тревожно высокого уровня. В документе перечислены десять стран, в которых это заболевание имеет наиболее широкий охват.

Украина, где в 2018 году отмечено 54.000 случаев заболевания корью и 16 смертей, возглавила этот список.

С начала 2019 года в стране зарегистрировано больше случаев заболевания корью, чем за все первое полугодие прошлого года, сообщили в Министерстве здравоохранения Украины в начале апреля.

Всего за первый квартал 2019 г.,по данным министерства, на Украине зарегистрировано 35.000 случаев заболевания и 14 смертей от кори.

По официальным данным, после нескольких недель снижения числа случаев заболевания корью статистика заражения вновь начала расти.

Корь - высокозаразное заболевание, которое распространяется воздушно-капельным путём. Заражаются корью, в первую очередь, дети, причём болезнь может привести к серьезным осложнениям и даже смертельному исходу.

"Все дети должны своевременно пройти как первую, так и вторую плановую иммунизацию", - предупреждают представители Министерства здравоохранения, которые призывают родителей как можно скорее провести вакцинацию своих детей.

Чрезвычайные меры

Украинские власти наконец озаботились проблемой кори: 2 апреля и.о. министра здравоохранения Улана Супрун провела встречу с представителями Хмельницкой областной администрации для обсуждения мер по борьбе с распространением кори.

"Мы решили принять срочные меры для повышения уровня вакцинации от кори", - написала Супрун на своей странице в Facebook после встречи. - Фактически, это продолжение операции, которая началась во Львовской области на границе с Польшей, где всего два месяца назад было отмечено самое большое число случаев заболевания корью".

"За полтора месяца во Львовской области было вакцинировано более 26.000 детей. Так что сегодня около 90% школьников в регионе защищены от этой вспышки." - пишет Супрун.

Такие же меры были предприняты властями Винницкой области. В феврале там прошли вакцинацию более 12.000 школьников.

"В ближайшее время в Хмельницкой области также начнётся кампания вакцинации", - обещает глава украинского Минздрава.