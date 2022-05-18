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Украина

Европа сражается за украинское зерно

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Зерна пшеницы
Зерна пшеницы   -   Авторское право  Hussein Malla/Copyright 2022 The Associated Press. All right reserved

Призывы к срочному решению проблемы разблокирования черноморских портов Украины становятся все более настойчивыми.

Экспорт из страны, которая производит половину мирового объема семян подсолнечника и десятую часть пшеницы, был серьезно нарушен после вторжения России. Это приводит к инфляции и дефициту во всем мире.

Еврокомиссия уже объявила о стратегии "Маршруты солидарности", направленной на "разблокирование границ с Украиной и увеличение пропускной способности автомобильных и железнодорожных путей для экспорта украинского зерна".

Германия одной из первых подключилась к разработке альтернативных маршрутов по доставке сельскохозяйственной продукции из Украины в безопасные гавани в Северном и Адриатическом морях.

Сейчас перед нами стоит новая задача, из ряда экономических. Мы должны помочь продуктам питания из Украины и Молдовы достичь предназначенных для них мировых рынков, потому что мы хотим предотвратить любой дефицит в других частях мира из-за невозможности этих стран осуществить поставки. И это огромная логистическая задача
Адина-Иоана Вэлян
еврокомиссар по транспорту

Но эксперты также предупреждают о "каскаде запретов на экспорт".

В частности, Индия уже приняла решение прекратить продажу своей пшеницы, а Индонезия - заблокировать экспорт пальмового масла.

Опасения по поводу нехватки продовольствия заставляют правительства ставить во главе угла обеспечение им собственного населения, что способствует резкому росту цен.

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