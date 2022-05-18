Европа сражается за украинское зерно

Европа сражается за украинское зерноКомментарии
Призывы к срочному решению проблемы разблокирования черноморских портов Украины становятся все более настойчивыми.
Экспорт из страны, которая производит половину мирового объема семян подсолнечника и десятую часть пшеницы, был серьезно нарушен после вторжения России. Это приводит к инфляции и дефициту во всем мире.
Еврокомиссия уже объявила о стратегии "Маршруты солидарности", направленной на "разблокирование границ с Украиной и увеличение пропускной способности автомобильных и железнодорожных путей для экспорта украинского зерна".
Германия одной из первых подключилась к разработке альтернативных маршрутов по доставке сельскохозяйственной продукции из Украины в безопасные гавани в Северном и Адриатическом морях.
Но эксперты также предупреждают о "каскаде запретов на экспорт".
В частности, Индия уже приняла решение прекратить продажу своей пшеницы, а Индонезия - заблокировать экспорт пальмового масла.
Опасения по поводу нехватки продовольствия заставляют правительства ставить во главе угла обеспечение им собственного населения, что способствует резкому росту цен.
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