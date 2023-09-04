Эрдоган приехал к Путину для обсуждения зерновой сделки

By Euronews

Встреча Путина и Эрдогана в Сочи. На повестке дня переговоров - возобновление зерновой сделки.

Президент России Владимир Путин ведёт переговоры в Сочи с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом. Турция добивается от РФ возобновления соглашения, которое в военное время позволяло Украине экспортировать зерно и другие товары из трех черноморских портов. Путин, в начале встречи заявил, что Россия открыта для переговоров.

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Кремль жалуется на то, что параллельная сделка, призванная устранить препятствия для экспорта российских продуктов питания и удобрений, не работает. Москва увтерджает, что ограничения на транспортировку и страхование затрудняют торговлю сельскохозяйственной продукцией, хотя с прошлого года она отгрузила рекордные объемы пшеницы.

С тех пор как Путин отказался от зерновой инициативы, Эрдоган неоднократно обещал возобновить договоренности, которые помогли избежать продовольственного кризиса в некоторых частях Африки, Ближнего Востока и Азии.

Данные Объединенного координационного центра в Стамбуле, который организовал поставки в Украину, показывают, что 57% зерна из Украины ушло в развивающиеся страны; При этом основным пунктом назначения является Китай, куда поступает почти четверть продовольствия.

Россия неоднократно атаковала Одесскую область, главный портовый район Украины на Черном море. В понедельник ВВС Украины заявили, что перехватили 23 из 32 дронов, нацеленных на Одейскую и Днепропетровскую области, но не уточнили ущерб, нанесенный пролетевшими дронами.