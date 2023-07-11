Расизм и призывы к насилию: новый скандал в правительстве Финляндии в преддверии визита Байдена

Бездна вражды и ненависти: в Финляндии рассуждают над тем, насколько совместимы с работой в правительстве расистские высказывания и неприкрытые призывы к расправе над мигрантами даже 15-летней давности. Глава ультраправой партии "Истинные финны" не видит в этом проблемы и просит "судить по делам".

"Самое правое" правительство Финляндии после Второй мировой войны столкнулось с очередным кризисом после того, как всплыли старые публикации с ультраправого блога, предположительно написанные лидером "Истинных финнов" Рииккой Пурра.

Автор комментариев пишет антиисламские комментарии, а также пренебрежительно отзывается об иммигрантах из Сомали, Турции и других стран.

Пурра, министр финансов Финляндии, возглавляет одну из четырёх партий, входящих в правительство, возглавляемое премьер-министром Петтери Орпо из правоцентристской "Национальной коалиционной партии" ("Кокоомус").

В последние дни финские СМИ и пользователи социальных сетей активно сопоставляют различные факты из биографии Риикки Пурра, её перемещения по миру, род занятий, возраст, работу мужа, учёбу с блогером по имени 'riikka', которая размещала "проблемные" комментарии в основном в течение 2008 года.

"Всем привет из Барселоны", – написала "riikka" в августе 2008, когда Риикка Пурра тоже находилась в столице Каталонии, где она выступала на конференции по мультикультурализму.

"Здесь нет никакой "тревожной проблемы иммиграции". Н***** продают поддельные Louis Vuitton на Рамбле", – написала она в своём блоге.

"Милый пример сегрегации на первом этаже Макдональдса: наш маленький мальчик ел Хэппи Мил, а за соседним столиком сомалийская семья с индексом массы тела +30 ела своего собственного", – публикация "riikka" датирована июнем 2008 года.

"Кто готов пойти плеваться на попрошаек и дубасить детей n**** сегодня в Хельсинки?", – спросила она как-то у своей аудитории.

"Я так полна ненависти и чистой ярости, что вот-вот расплавлюсь на своем стуле. Черт возьми, что ты делаешь с моей психикой, ислам?" – писала 'riikka' в январе 2008 года.

В сентябре 2008 года расисткая одиссея "riikka" принимает ещё более неприемлемую форму: "Если бы мне дали пистолет, трупы были бы даже в пригородном поезде".

Лидеры четырёх партий, входящих в новое коалиционное правительство Финляндии, прибывают в Дом сословий, Хельсинки, 16 июня 2023 г. AFP

Реакция в Финляндии

Риикка Пурра не подтвердила и не опровергла, что именно она стоит за этими конкретными комментариями, хотя политик признала, что в прошлом писала вещи, "которые не стала бы писать сегодня".

"Это просто гневный текст, ничего больше. Я всегда была против любых форм насилия", – написала Пурра в Твиттере в понедельник вечером.

Политик заявила о своём "разочаровании" по поводу "определённых аспектов миграционной политики" в Финляндии, а также "чувстве отчаяния" перед лицом домогательств и сексуальных преступлений против женщин.

Пурра попросила судить её не по тому, что она могла написать в прошлом, а по её действиям в качестве избранного члена парламента, лидера партии и одного из ключевых членов кабмина.

Свидетельствует ли этот очередной скандал о "крепком" руководстве нового премьера, который к тому же принимает президента США Джо Байдена – с недавних пор главного союзника Хельсинки по НАТО?

Политические оппоненты премьера поспешили осудить Риикку Пурра.

"У министра финансов на одной и той же платформе не только расистский, но и насильственный контент. Где раскаяние? Где заявление об отставке?" – вопрошает Мария Охисало, бывший лидер "зелёных", занимавшая должность главы МВД в правительстве Санны Марин.

Левый политик также процитировала слова самого премьера Орпо о "нулевой терпимости" к министрам, которые заигрывают с экстремизмом, нацизмом или антисемитизмом.

Финский евродепутат Вилле Ниинистё из партии "зелёных" написал, что "повторяющаяся расистская риторика и язык ненависти многое говорят о ценностях этого человека".

Раскритиковали ультраправого министра и в "Национальной коалиционной партии" Орпо: муниципальный советник Хельсинки Отто Мери написал, что его "глубоко потрясли" факты восхваления насилия и "использование слова на букву "н".

Длинная череда скандалов

После того, как Euronews сообщил о бывшем министре экономики, который размещал изображения свастики в своих социальных сетях, за публикациями представителей ультраправых стали следить с удвоенным вниманием.

Хотя этот министр, Вильгельм Юннила, пережил вотум доверия в парламенте, позже он был вынужден уйти в отставку после того, как выяснилось, что он призывал к массовым абортам африканских женщин для "решения климатического кризиса".

На смену Юнниле пришел другой политик с "репутационными проблемами": Вилле Ридман был членом "Национальной коалиционной партии" премьер-министра Орпо до прошлого года, когда в ходе журналистского расследования стало известно о жалобах девочек-подростков на неподобающее поведение политика.

Финская полиция отказалась предъявить Ридману какие-либо обвинения в сексуальных преступлениях, но к весне этого года он сменил партию и выставил свою кандидатуру на выборах от партии "Истинные финны".

После его назначения на пост министра экономики выяснилось, что полиция теперь выясняет, использовал ли Райдман конфиденциальную информацию, полученную в ходе расследования, в книге, которую он опубликовал в начале этого года, что может быть нарушением конфиденциальности.

Несмотря на все скандалы, ультраправые – важные партнёры премьера Орпо. Всего несколько месяцев назад он осудил поведение Ридмана в отношении девочек и молодых женщин. Теперь же он вынужден сидеть рядом с ним на заседаниях кабинета министров.