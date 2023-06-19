Тяга к радикалам: есть ли в европейской политике место для центристов?

Stephane Hamalian & Alberto De Filippis

В то время, как популисты-консерваторы находятся на подъёме, а социал-демократы стали исчезающим видом в европейской политике, насколько выгодно балансировать между левыми и правыми? Не окажутся ли центристы на обочине политической жизни?

В единой Европе стало больше на одну правительственную коалицию с участием ультраправых. На днях в Финляндии представили будущий кабмин – самый консервативный за десятилетия. В него войдёт националистическая и антимигрантская партия "Истинные финны", занявшая второе место на парламентских выборах.

На другой стороне политического спектра социал-демократы теряют позиции – всё более популярны леворадикальные партии.

Евроатлантисты и евроскептики, сторонники и противники иммиграции, консерваторы и прогрессисты – Европа расколота, и центристы столкнулись с растущей конкуренцией.

"Центризм – это поиск консенсуса, – считает историк Сильви Гийом. – Как только возникает раскол, – а риторику разобщения всё чаще транслируют социальные сети, – как только в обществе накапливаются противоречия, которые начинают казаться непреодолимыми, центристы попадают в опалу".

Поскольку для многих социальные сети заменили и профсоюзы, и партии, и тем более СМИ, – примером могут служить протесты "жёлтых жилетов" во Франции, – электорат всё больше благоволит популистам.

"Рост популярности радикалов – не только политическое явление. Это также социальное явление. Раньше авторитетом обладали партии, профсоюзы, структуры, которые худо-бедно цементировали общество, обеспечивали обратную связь. Сейчас т. н. традиционные партии находятся на грани исчезновения", – утверждает Сильви Гийом.

При этом в то время, как традиционные партии испытывают серьёзные проблемы, многие их идеи, ставшие мейнстримом, перенимаются популистами, пришедшими к власти или добивающимися победы на выборах. Тому пример т.н. европейский разворот Марин Ле Пен, которая отказалась от "фрексита" и перехода на франки, а также проукраинская позиция Джорджи Мелони.

"Страна может быть охвачена протестами, у вас могут расцветать те или иные формыпопулизма. Но когда вы приходите к власти, и если вы собираетесь там задержаться, вы станете выравнивать вашу риторику по центру.Центристские партии лишились своей главной функции в нынешнем контексте, другие игроки легко берут это на себя", – считает Жан-Пьер Дарнис, доцент Университета Ниццы.

Пока неясно, выдержит ли бастион центризма – Европарламент – натиск популистских партий на выборах в следующем году.