EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Затянуть пояса и ужесточить миграционные правила: в Финляндии новое правительство

Петтери Орпо на церемонии назначения в Президентском дворце, Хельсинки, 20 июня 2023 года.
Петтери Орпо на церемонии назначения в Президентском дворце, Хельсинки, 20 июня 2023 года.   -  Авторское право  Jussi Nukari/Lehtikuva via AP
 Alexander Kazakevich

Санну Марин, проигравшую на апрельских выборах, сменил лидер консерваторов Петтери Орпо. Ультраправые "Истинные финны" получили ряд ключевых министерств.

В Финляндии к работе приступило новое правительство, которое уже называют самым правым со времён Второй мировой войны. Его возглавил лидер Национальной Коалиционной партии – консерватор Петтери Орпо.

Депутаты Эдускунты также утвердили 18 министров нового кабинета, в который вошли ультраправая партия "Истинные финны", а также более миноритарные христианские демократы и Шведская Народная партия. Указ о назначении подписал президент страны Саули Ниинистё.

Переговоры о формировании коалиции продолжались 74 дня.

Сторонник политики затягивания поясов и сокращения госдолга 53-летний Петтери Орпо согласился ужесточить миграционное законодательство, как того добивались его партнёры. В частности, предлагается усложнить получение ВНЖ и вывести приезжих из общей системы социального обеспечения.

Также по теме

Тяга к радикалам: есть ли в европейской политике место для центристов?

Финляндия отгораживается от России сетчатым забором

Борис Джонсон ушел из парламента, но не исключил возвращения