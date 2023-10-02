"Правительство Робин Гудов наоборот": в Финляндии продолжаются протесты и забастовки студентов

"Забирают у бедных и отдают богатым" – студенты по всей стране выступают против сокращения социальных пособий. Возмущение молодёжи также вызвали планы нового кабмина либерализовать трудовое законодательство, в частности, упростить увольнения.

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В Финляндии профсоюзные лидеры назвали правое правительство премьер-министра Петтери Орпо "Робин Гудами наоборот". По их мнению, кабмин сокращает размер социальных пособий, лишает молодёжь перспектив найти достойную работу и вводит новые ограничения для иностранных студентов в то время, как налоги для богатых снижаются.

Наиболее заметные протесты начались с захвата студентами Университета Хельсинки, который продолжается уже третью неделю, порядка тысячи сотрудников ВУЗа подписали письмо в поддержку акции. Организаторы говорят, что движение "распространилось со скоростью лесного пожара" на университеты в городах Оулу, Йоэнсуу, Тампере, Ювяскюля и др.

"Мы поддерживаем позицию студентов, и руководство университета понимает их озабоченность своим положением", – говорится в заявлении проректора Кая Нордлунда.

Студенчество в кредит

По словам бастующих, они уже не могут больше терпеть политику жёсткой экономии.

"В течение последнего десятилетия социальная поддержка финских студентов постоянно сокращалась, и новое правительство продолжает ухудшать наше положение, вынуждая нас брать всё больше кредитов, чтобы учиться, а значит, когда мы получим диплом, нам придётся посвятить начало карьеры погашению огромных долгов", – говорит Хаву Лааксо, один из протестующих, которые занимают кампус в Хельсинки.

Один из эпизодов нынешнего противостояние с властями касается визита президента Саули Ниинистё в Университет Хельсинки. Протестующим приказали покинуть главное здание, чтобы "обеспечить безопасность" главы государства, которого пригласили на одно из мероприятий в стенах ВУЗа. Ректорат был вынужден капитулировать: демонстранты остались, президент даже лично пообщался с участниками движения.

"Нынешнее правительство также хочет повысить плату за обучение и ужесточить иммиграционную политику, сделав так, чтобы у иностранных студентов было всего три месяца на поиск работы после окончания учебы, иначе их выдворят из страны, – рассказал Лааксо в интервью Euronews.

Оппоненты правительства в экспертном сообществе недоумевают в связи с планами сократить жилищные пособия и в то же время привлекать тысячи иностранных рабочих на традиционно низкооплачиваемую работу, такую как уход за больными и престарелыми – а такие работники как раз полагаются на пособия, чтобы свести концы с концами. Критике также подвергаются планы установить жёсткие сроки для иностранных выпускников, чьи навыки необходимы Финляндии для того, чтобы оставаться одной из самых инновационных и передовых в технологическом отношении стран Европы.

Один из видных членов правящей Национальной коалиционной партии назвал студентов "левыми захватчиками", необоснованно требующими от государства увеличения грантов и пособий, а оппозиционные политики от социал-демократов призывают власти выйти к демонстрантам и объяснить смысл реформ.

Студенты протестуют у главного корпуса Университета Хельсинки, сентябрь 2023 года. Viena Pentikäinen

Религиозные организации поддерживали протесты

Тем временем одна из приходских церквей столицы назвала "безбожным" урезание студенческих пособий и без того малообеспеченным молодым людям, а в соцсетях Кафедрального собора Турку появилось сообщение о том, что "забота о близких – часть христианской веры, независимо от партийной принадлежности".

Забастовки и захваты учебных помещений охватили даже некоторые средние школы, сначала в столичном регионе, а теперь и в ряде других городов, поскольку профсоюз, представляющий интересы учащихся средних школ – Lukio – призывает своих членов высказывать своё мнение.

"По всей стране проходит множество акций протеста, и я думаю, что правительству придется обратить на них внимание, но я не слишком надеюсь, что их политика изменится", – заявила Euronews председатель Lukio Элла Силтанен.

Правительство Финляндии обещало прислать Euronews комментарий по поводу сложившейся ситуации, на момент публикации материала официальной реакции не последовало.

Попытки реформировать рынок труда

Наряду с сокращением пособий для студентов и ужесточением миграционной политики кабмин предлагает провести самые масштабные за последние десятилетия реформы на рынке труда. Хотя эксперты согласны с тем, что изменения в системе социального обеспечения назрели, финны неохотно их принимают.

Предыдущая попытка масштабных реформ, предпринятая в начале 1990-х годов, не увенчалась успехом после того, как профсоюзы пригрозили общенациональной забастовкой, а в 2018 году страну захлестнули протесты в связи с планами правительства премьер-министра Юхи Сипиля лишить безработных социальных выплат, чтобы "стимулировать их возвращение" на рынок труда.

Непопулярная "модель вовлечения в работу" была в значительной степени отменена следующим, левым, правительством после того, как более 90 тыс. человек остались практически без средств к существованию.

Президент Финляндии Саули Ниинистё обратился к протестующим после выступления в Университете Хельсинки, 28 сентября 2023 года. Viena Pentikäinen

Профсоюзы начали трёхнедельную забастовку

Нынешнее правительство пришло к власти, пообещав ограничить государственные заимствования.

Но власти уже исчерпали собственный лимит заимствований в 10 млрд евро и теперь наращивают госдолг с той же скоростью, что и администрация Санны Марин. Многие обозреватели сомневаются, что консерваторы лучше справляются с экономической ситуацией, чем социал-демократы.

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"Это вовсе не бюджет жёсткой экономии, – считает Яркко Элоранта, председатель Центрального объединения профсоюзов Финляндии SAK. – Правительство предоставляет налоговые льготы самым богатым, например, снижает налоги для тех, кто зарабатывает более 80 тыс. евро в год".

Это правительство Робин Гудов наоборот, оно забирает у бедных и отдает богатым, так что в этом смысле это бюджет жёсткой экономии только для малоимущих. Яркко Элоранта председатель SAK

В рамках более широких протестов Элоранта объявил о трёхнедельной целенаправленной забастовке в различных отраслях экономики.

"Конечно, у нас есть и другие планы на будущее, если ситуация не изменится, и я абсолютно уверен, что правительство не отступит из-за наших нынешних шагов", – говорит профсоюзный деятель, намекая на возможное усиление забастовочного движения.

Финские СМИ сообщают, что министр финансов Риикка Пурра, лидер ультраправой партии "Истинные финны", с момента вступления в должность в июне этого года отказывается встречаться с лидерами профсоюзов.

"Реальных дискуссий, реальных переговоров нет, они просто гнут свою линию", – сожалеет Элоранта.