Репутационная головная боль нового правого правительства Финляндии

Министр экономики выступал на митинге неонацистов в 2019 году, у спикера парламента за спиной череда судебных разбирательств по делам о разжигании расовой ненависти. Новое финское правительство критикуют за "непрезентабельный вид".

Новое коалиционное правительство Финляндии во вторник приняло присягу. Помимо насущных проблем, связанных с энергетическим, экономическим и геополитическим кризисами, кабинету премьер-министра Петтери Орпо, судя по всему, предстоит решать и другие - репутационного характера.

Юсси Халла-Ахо, бывший лидер ультраправой партии "Истинные финны", экс-депутат Европарламента, а ныне - занимающий высокий пост спикера эдускунты, известен своими скандальными коментариями и публикациями.

Записи в микроблоге, написанные за годы до того, как он попал в поле зрения общественности, повлекли за собой судебные разбирательства и даже обвинительные приговоры за "нарушение религиозного покоя" и "разжигание этнической ненависти", за что он был оштрафован Верховным судом Финляндии.

В 2006 году Халла-ахо написал, что ислам - это "религия педофилов", в 2008-м он сказал, что "грабить прохожих" - это _"генетическая черта"_сомалийцев.

Также он давал понять, что был бы "исключительно счастлив", если бы "банда иммигрантов изнасиловала" члена парламента от партии зелёных. "Я искренне считаю: если женщина, которая выступает против депортации насильников-мигрантов, изнасилована насильником-мигрантом, это счастье", - написал он позже.

Халла-ахо также делал словесные выпады в адрес финского ЛГБТ-cообщества. "Насилие сегодня является недооценённым инструментом решения проблем", - написал он в ноябре 2008 года во время дискуссии об убийстве гомосексуала в Хельсинки.

Финский суд постановил удалить из Сети ряд комментариев, вызвавший наибольший резонанс, некоторые были удалены автором по собственному желанию, но многие высказывания всё ещё можно найти в Интернете. Халла-ахо никогда не извинялся за них.

"В их манере - всегда нападать, никогда не защищаться, никогда не просить прощения", - говорит Euronews Оула Сильвеннойнен, доцент Хельсинкского университета.

В течение нескольких лет Халла-ахо открыто состоял в националистической организации под названием Suomen Sisu, которая выступает против мигрантов и мультикультурализма, занимает антиевропейскую позицию.

Здание финского парламента эдускунты в Хельсинки Sergei Grits

Можно ли в Финляндии баллотироваться на парламентских выборах с судимостью?

В Финляндии нет закона, который запрещал бы кому бы то ни было становиться членом парламента или даже спикером, имея судимость.

31 статья конституции Финляндии гласит: "представитель должен вести себя достойно и прилично, ему не подобает вести себя оскорбительно по отношению к другому лицу".

В основе финской политической системы лежит тезис о том, что депутат парламента получил мандат от избирателей, и это имеет определяющее значение. Поэтому никаких других средств сдержек и противовесов не предусмотрено.

В ответ на наш запрос в партии "Истинных финнов" заявили Euronews, что Халла-Ахо "является одним из самых уважаемых политиков в Финляндии".

Однако секретарь партии Арто Луукканен сказал: "Ваша информация о финской политике не актуальна и не соответствует реалиям жизни. Полагаться на предвзятые источники - типичная ошибка новичков как в журналистике, так и в историографии", - добавил он.

Когда финские журналисты просят Халла-Ахо прокомментировать ранее им сказанное, он обычно отвечает, что это дела давних лет, и он не хочет это обсуждать, и что это выбор СМИ - продолжать возвращаться к старым текстам и перефразировать их.

Вильгельм Юннила выступает на митинге в Турку, 2019 г. Varis

Будущий министр выступил на митинге неонацистов

Ещё один член правительства, вокруг которого не утихают споры, - министр экономики **Вильгельм Юннила.**Он проработает на этой должности два года, затем его сменит соратник из Партии финнов.

В 2019 году Юннила был основным докладчиком на митинге в Турку, который проводился, по словам организаторов, ко второй годовщине со дня теракта.

Эту акцию устроила так называемая "Коалиция националистов", созданная в 2017 году. Она объединяла ультраправых, в том числе "Партию финнов", ныне запрещённое неонацистское "Северное движение сопротивления%20%E2%80%94%20%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F,%2C%20%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%2C%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B6%D0%B5%20%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%20%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8.)" и антиимигрантское движение "Солдаты Одина".

Уже весной того же года "Коалиция националистов" попала на первые полосы газет. Стало известно, что её члены проводят тренировки в лесу, стреляя по мишеням с фотографиями министров финского правительства.

Мероприятие, на котором выступал Хуннила, было "проверкой того, кто есть кто среди неонацистов Финляндии", - считает Пану Раатикайнен, профессор философии Университета Тампере. Членов этих различных теневых ультраправых организаций можно увидеть на фотографиях на дальнем плане за выступающим. Хуннила был _"официальным, заранее разрекламированным докладчиком",_- настаивает наш собеседник.

Журналисты Euronews направили запрос партии премьер-министра Петтери Орпо "Национальная коалиция" с просьбой дать коментарий о новом правительстве.