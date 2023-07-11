Graham Keeley

Менее двух недель остаётся до внеочередных выборов в парламент Испании. Народной партии на них прочат победу, кресло премьера тогда скорее всего займёт Альберто Нуньес Фейхоо. Что это будет означать для Испании и ЕС?

Судя по результатам многочисленных опросов, на грядущих парламентских выборах 23 июля Народная партия обойдёт по числу голосов правящую Социалистическую партию. Но консерваторы вряд ли получат необходимое для формирования правительства большинство. И тогда, возможно, им придётся вести переговоры с ультраправыми из объединения Vox.

Так или иначе, все шансы возглавить новый кабинет имеет Альберто Нуньес Фейхоо. Если действующего премьера Педро Санчеса прозвали "красавчиком" за внешность кинозвезды, то лидер НП называет себя "скучным технократом".

Два оппонента недавно схлестнулись во время теледебатов, которые в итоге, как считают эксперты, выиграл Фейхоо, или, скорее, Санчес проиграл.

61-летний лидер консерваторов всячески выказывает поддержку Европейскому Союзу, обещает помогать Украине и способствовать укреплению связей между Европой и Латинской Америкой.

Победа Народной партии означала бы, что все полномочия, связанные с председательством Испании в Совете ЕС, которые с 1 июля находятся в руках левых, перейдут правому правительству.

После местных выборов в мае консерваторы и ультраправые договорились управлять некоторыми регионами сообща. Санчеc полагает, что то же самое может произойти на национальном уровне.

От управления регионом - к управлению страной?

В предвыборном манифесте Фейхоо говорится, что Народная партия поддерживает курс Европы на "стратегическую автономию", который предполагает обеспечение независимости в таких секторах, как оборона и технологии, от США и Китая. Испания также будет поддерживать “эффективную, гуманитарную и безопасную” политику ЕС по преодолению миграционного кризиса.

Фейхоо настаивает на том, что его правительство сохранит открытой границу между Гибралтаром и Испанией, поскольку мучительные переговоры о статусе заморской территории после "брексита" зашли в тупик.

Премьер-министр Испании, глава Социалистической партии Педро Санчес и лидер Народной партии Альберто Нуньес Фейхоо в предвыборных теледебатах 10 июля. Pierre-Philippe Marcou

Выше поста председателя превительства Галисии - аграрного региона на северо-западе Испании - Фейхоо пока не занимал. Но он заверяет, что при необходимости готов погрузиться в международную политику.

“Не ждите от этого кандидата песен, плясок или изменений сценария в последнюю минуту. Ожидайте скорее определённости, умеренности и стабильности”, - сказал он на недавней встрече с избирателями в Мадриде.

Но потенциальному премьер-министру будет недоставать одного важного навыка: владения языками.

В отличие Санчеса, который в беседе с главами государств свободно изъясняется на английском и французском, Фейхоо наверняка придётся прибегать к помощи переводчиков.

Испанские СМИ пишут, что он даже собирался начать заниматься английским, но эти планы нарушило объявление его конкурента о новых выборах.

Что касается внутренней политики, председатель НП заявил в интервью Financial Times, что он пересмотрит налог на непредвиденные расходы, который вызвал гнев банков и энергетических компаний, но не стал говорить, что полностью отменит его.

В традиционной манере, присущей консерваторам, Фейхоо обещает снизить подоходный налог для тех, кто зарабатывает менее 40 000 евро в год (а это большинство испанцев).

"Классика консервативного жанра"

Альберто Нуньез Фейхоо родился в 1961 году, в обычной испанской семье подсобного рабочего и домохозяйки. Его детство прошло в небольшой деревушке в провинции Оренсе в Галисии. Там он закончил школу, а затем переехал Сантьяго-де-Компостелу, чтобы выучиться на юриста. Но в итоге выбрал карьеру чиновника. Уже к 35 годам возглавил национальную службу здравоохранения Испании.

После победы Народной партии на выборах в Галисии в 2009-ом Фейхоо занял пост председателя правительства автономного сообщества. Это привлекло внимание к его персоне как со стороны испанских ультраправых, так и галисийских националистов.

Он не единожды выказывал симпатию по отношению к "другим испанским нациям" - представителям Каталонии и Страны Басков. Поэтому, как уверяют аналитики, ему точно обеспечен тёплый приём каталонских сепартистов, ведь они ещё помнят полицейские наряды, которых отправило предыдущее правительство во главе с Народной партией и Рахоем для подавления протестов после референдума о независимости в 2017 году.

Альберто Нуньес Фейхоо сталкивается с протестующим во время акции в Мадриде, 11 марта 2013 года. Andres Kudacki/AP

Фейхоо начал избирательную кампанию в Кастельдефельсе, городе, где живут и отдыхают богатые бизнесмены и звёздные футболисты.

По иронии судьбы, митинг проходил рядом с Домом Республики. Это место, где отдают дань уважения тем, кто был на стороне республиканцев, кто погиб или был изгнан из страны во время гражданской войны в Испании.

Выступая перед сторонниками, Фейхоо пообещал отменить закон о демократической памяти, который был принят в 2022 году левым коалиционным правительством для борьбы с наследием диктатуры генерала Франсиско Франко, правившего Испанией почти 40 лет.

Во время кампании вероятный будущий премьер не раз обращался к избирателям с призывом поддержать Народную партию на выборах, и дать тем самым ей возможность сформировать _“правительство без посредников”,_– явно намекая на Vox.

“Здесь у нас очень волнительно. Мы надеемся, что именно Фейхоо победит на выборах, чтобы мы могли избавиться от Санчеса”, - говорит избирательница.

Ей парирует другая: “Он не принесёт пользы Испании. Сейчас у нас стабильная экономика. Нам не нужны перемены”.