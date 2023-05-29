В Испании объявлены досрочные выборы

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После поражения социалистов на местных выборах в большинстве автономий премьер Испании Педро Санчес идет ва-банк на национальном уровне

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о роспуске парламента и о проведении досрочных всеобщих выборов — они назначены на 23 июля.

Социалистическая рабочая партия Санчеса очень неудачно выступила на муниципальных выборах в минувшее воскресенье. Санчес заявил, что в таких условиях необходимо дать слово избирателям.

Педро Санчес, премьер-министр Испании:

«Хотя вчерашнее голосование носило муниципальный и региональный масштаб, оно по смыслу передаёт послание, которое выходит за эти рамки. Именно поэтому, как глава правительства, а также как генеральный секретарь Социалистической партии, я принимаю личную ответственность за результаты и считаю необходимым в ответ отдать наш демократический мандат воле народа».

Изначально следующие парламентские выборы были запланированы на декабрь.

Но в воскресенье в 12 регионах Испании прошли местные выборы. В 8 из них — в том числе в столице, Мадриде — власть по итогам голосования перешла к оппозиционной Народной партии. Значительно увеличила своё представительство и ультраправая VOX.