В Испании эксгумировали и перезахоронили останки лидера фалангистов

Euronews

Испанские власти эксгумировали и перезахоронили останки Хосе Антонио Примо де Риверы, сторонника диктатора Франсиско Франко и основателя фашистской партии "Испанская фаланга".

Процедура произведена в рамках борьбы с наследием Франко.

Теперь останки Хосе Антонио Примо де Риверы будут покоиться на кладбище Сан-Исидро в испанской столице.

По этому поводу у кладбища собрались десятки ультраправых активистов. Демонстранты вступили в столкновения с полицией.

Осенью прошлого года в Испании вступил в силу Закон о демократической памяти, запрещающий оправдание и прославление диктатуры. Он также предусматривает, что лица, связанные с военным переворотом 1936 года и последовавшей гражданской войной в стране не могут быть захоронены в важных общественных местах, где их могилы могут стать предметом поклонения.