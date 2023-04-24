EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Испания

В Испании эксгумировали и перезахоронили останки лидера фалангистов

Access to the comments Комментарии
Полиция у кладбища Сан-Исидро, Мадрид
Полиция у кладбища Сан-Исидро, Мадрид   -  Авторское право  Manu Fernandez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.
 Euronews

Испанские власти эксгумировали и перезахоронили останки Хосе Антонио Примо де Риверы, сторонника диктатора Франсиско Франко и основателя фашистской партии "Испанская фаланга".

Процедура произведена в рамках борьбы с наследием Франко. 

Теперь останки Хосе Антонио Примо де Риверы будут покоиться на кладбище Сан-Исидро в испанской столице.

По этому поводу у кладбища  собрались десятки ультраправых активистов. Демонстранты вступили в столкновения с полицией. 

Осенью прошлого года в Испании вступил в силу Закон о демократической памяти, запрещающий оправдание и прославление диктатуры. Он также предусматривает, что лица, связанные с военным переворотом 1936 года и последовавшей гражданской войной в стране не могут быть захоронены в важных общественных местах, где их могилы могут стать предметом поклонения.

Также по теме

Заново привыкая к дневному свету: испанская альпинистка провела 500 дней под землей

Испания: очереди на прием к врачу и операции длинные как никогда

Испания: "Проблема не в гендерной идентичности, а в обществе, которое не приемлет разнообразия"