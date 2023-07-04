Япония получила разрешение от МАГАТЭ на сброс в море воды с АЭС "Фукусима"

Euronews

Сброс очищенной воды с АЭС "Фукусима" в океан окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду, говорится в докладе организации.

Япония получила "зеленый свет" от МАГАТЭ на сброс в море воды, которая использовалась для охлаждения поврежденных энергоблоков реактора на АЭС "Фукусима". "Сброс очищенной воды ... в океан окажет незначительное радиологическое воздействие на людей и окружающую среду", говорится в докладе организации.

В апреле 2021 года власти Японии объявили о планах постепенного сброса воды в океан с "Фукусимы-1" после ее специальной обработки. В 2021 году МАГАТЭ дало согласие проверить эти планы на предмет безопасности.

Решение Токио вызвало широкое недовольство со стороны соседних стран, включая Китай, и, в частности, среди представителей рыболовной индустрии, которые опасались, что потребители будут отказываться от любых морепродуктов, выловленных в этой зоне.

Некоторые ученые полагают, что долгосрочные последствия такого шага не ясны, поэтому сброс воды нужно отложить.