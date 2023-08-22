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Япония сбросит воду с "Фукусимы", несмотря на протесты

24 августа Япония начнёт сбрасывать сточные воды с АЭС "Фукусима-1".
24 августа Япония начнёт сбрасывать сточные воды с АЭС "Фукусима-1". Авторское право Kyodo News via AP
By Alexander Kazakevich
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Спустя 12 лет после катастрофы Япония начнёт сбрасывать в океан сточные воды с АЭС "Фукусима-1", из которых удалили большинство радионуклидов.

Японские власти разрешили сброс воды с АЭС "Фукусима-1", несмотря на недовольство общественности.

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В четверг сотни тысяч тонн воды из системы охлаждения реакторов, повреждённых в результате землетрясения и цунами 2011 года, начнут сливать в Тихий океан по специально построенному подводному тоннелю. 

По мнению премьер-министра Фумио Кисиды, который приехал во вторник пообщаться с местными рыбаками, сброс воды – важный этап на пути к демонтажу ядерного объекта и "необходимая мера для восстановления региона". 

AP Photo/Eugene Hoshiko
Протесты возле офиса премьер-министра против выпуска сточных вод с "Фукусимы", Токио, 22 августа 2023 года.AP Photo/Eugene Hoshiko

В настоящее время накопленный объём воды эквивалентен почти 540 олимпийским бассейнам. Несмотря на то, что сточные воды подвергаются обработке для снижения радиоактивности, они содержат тритий – радиоактивный изотоп водорода, который невозможно удалить с помощью существующих технологий.

В МАГАТЭ считают, что операция соответствует стандартам безопасности.

Действия Токио раскритиковали в Пекине, а глава администрации Гонконга распорядился "немедленно" ввести ограничения на импорт ряда продуктов питания из Японии.

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