Сербия — Косово: переговоры в Брюсселе не дали гарантий снижения напряжённости

Премьер-министр Косово и президент Сербии встретились в Брюсселе с Верховным представителем Евросоюза по внешней политике. Но стороны согласились на перевыборы.

Альбин Курти и Александар Вучич отказались общаться один на один, но провели переговоры с Жозепом Боррелем.

Главе дипломатии ЕС не удалось добиться от них гарантий по урегулированию ситуации на границе.

Но, по его словам, оба лидера согласны с необходимостью проведения досрочных выборов в Северном Косово.

Жозеп Боррель, Верховный представитель Евросоюза по внешней политике:

"Я сделал конкретные предложения в соответствии с условиями, ранее упомянутыми Евросоюзом. И в этом контексте все согласились с необходимостью проведения новых выборов. Мы подробно обсудили условия и шаги по их проведению. Мы все ещё не достигли цели, но, по крайней мере, мы знаем, как действовать дальше".

Боррель, не скрывая своего разочарования итогами встречи, признал, что Косово и Сербия цитата "по-разному интерпретируют причины, а также факты, последствия и решения" конфликта.

Глава дипломатии ЕС сказал, что намерен провести консультации с министрами иностранных дел стран-членов ЕС в понедельник в Люксембурге.

Брюссель опасается, что напряжённость на границе выйдет из-под контроля и призывает Белград и Приштину к прямым переговорам.