Как изменения климата отразились на Сербии

Euronews

В последние недели на Балканах побиты рекорды высокой температуры. Уровень воды в некоторых районах Сербии опасно понизился. Фермеры не знают, что сеять: у них нет уверенности в том, что та или иная культура приживётся.

Наводнения сменяются лесными пожарами - изменения климата налицо. Экстремальные погодные условия начинают ощущаться в Сербии всё чаще. Их также чувствует Деян Иванишевич, фермер из деревни Кисач, расположенной примерно в 100 километрах от Белграда.

"Абсолютные крайности и по засухе, и по количеству осадков одновременно, поверьте мне, я абсолютно не понимаю, что происходит", - говорит Иванишевич.

В мае его поле пострадало от наводнения.

Петар Алимпиевич, Euronrews:

"Ещё месяц назад здесь росли кукуруза и соя. После этого последовали проливные дожди, образовалось озеро, неурожай. И на этом страдания сельхозпроизводителей не заканчиваются. За наводнением последовала засуха".

"Я начинаю отчаиваться. И это имея ввиду, что я в основном работал на земле, потому что мне это нравится, я люблю это, мы работаем все вместе, что-то производим. Очень приятно производить что-то своими руками, прокормить этим хотя бы свою деревню или семью. Но когда все невзгоды сходятся, мне не по силам преодолеть их разом, поверьте мне".

Метеорологи говорят, что экстремальные погодные условия — это не явление вчерашнего дня, а то, что в последние годы они стали более интенсивными - это следствие изменения климата.

"Например, если в предыдущие 10 лет у нас было три волны тепла в течение года, то сейчас их уже пять, - говорит гидрометеоролог Милена Лазаревич. - Тогда количество осадков в 50 литров на квадратный метр, которое в основном приходилось на весь июнь или июль, теперь выпадает в среднем за 12 часов".

_"Вы могли точно знать: что бы вы ни посеяли, вы выручите за это деньги. Тогда и цены были равномерными, разумеется, с повышением или понижением на несколько процентов. То же самое было и с осадками. Лично я пока сеял в этом году только сою и кукурузу, а с 2010 года у меня росли также подсолнух, сахарная свекла, пшеница._Я уже не знаю, поверьте, я пробую все возможные комбинации, потому что ни в чём больше нет уверенности, и кажется, что ни одна из этих культур не приживётся", - говорит Деян Иванишевич.

В такой неопределенности он не ожидает доходов и в этом году, но надеется выручить хотя бы столько, чтобы было возмождно вложить деньги в следующий посев.