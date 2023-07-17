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Как изменения климата отразились на Сербии

Фермер Шандор Перзолтубирает кукурузу со своей женой недалеко от северного сербского города Бездан, 18 октября 2021 года.
Фермер Шандор Перзолтубирает кукурузу со своей женой недалеко от северного сербского города Бездан, 18 октября 2021 года. Авторское право ANDREJ ISAKOVIC/AFP or licensors
 Euronews

В последние недели на Балканах побиты рекорды высокой температуры. Уровень воды в некоторых районах Сербии опасно понизился. Фермеры не знают, что сеять: у них нет уверенности в том, что та или иная культура приживётся.

Наводнения сменяются лесными пожарами - изменения климата налицо. Экстремальные погодные условия начинают ощущаться в Сербии всё чаще. Их также чувствует Деян Иванишевич, фермер из деревни Кисач, расположенной примерно в 100 километрах от Белграда.

"Абсолютные крайности и по засухе, и по количеству осадков одновременно, поверьте мне, я абсолютно не понимаю, что происходит", - говорит Иванишевич. 

В мае его поле пострадало от наводнения.

Петар Алимпиевич, Euronrews: 

"Ещё месяц назад здесь росли кукуруза и соя. После этого последовали проливные дожди, образовалось озеро, неурожай. И на этом страдания сельхозпроизводителей не заканчиваются. За наводнением последовала засуха".

"Я начинаю отчаиваться. И это имея ввиду, что я в основном работал на земле, потому что мне это нравится, я люблю это, мы работаем все вместе, что-то производим. Очень приятно производить что-то своими руками, прокормить этим хотя бы свою деревню или семью. Но когда все невзгоды сходятся, мне не по силам преодолеть их разом, поверьте мне". 

Метеорологи говорят, что экстремальные погодные условия — это не явление вчерашнего дня, а то, что в последние годы они стали более интенсивными - это следствие  изменения климата.

"Например, если в предыдущие 10 лет у нас было три волны тепла в течение года, то сейчас их уже пять, - говорит гидрометеоролог Милена Лазаревич. -  Тогда количество осадков в 50 литров на квадратный метр, которое в основном приходилось на весь июнь или июль, теперь выпадает в среднем за 12 часов".

_"Вы могли точно знать: что бы вы ни посеяли, вы выручите за это деньги. Тогда и цены были равномерными, разумеется, с повышением или понижением на несколько процентов. То же самое было и с осадками. Лично я пока сеял в этом году только сою и кукурузу, а  с 2010 года  у меня росли также подсолнух, сахарная свекла, пшеница._Я уже не знаю, поверьте, я пробую все возможные комбинации, потому что ни в чём больше нет уверенности, и кажется, что ни одна из этих культур не приживётся", - говорит Деян Иванишевич.

В такой неопределенности он не ожидает доходов и в этом году, но надеется выручить хотя бы столько, чтобы было возмождно вложить деньги в следующий посев.

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