Протесты в Афинах после гибели мигрантов в Ионическом море

Греки выразили свой гнев и солидарность в связи с очередной трагедией в море, которую уже называют "одной из самых смертоносных" за последнее десятилетие.

Тысячи людей вышли на демонстрации в крупных городах Греции в знак солидарности с семьями жертв кораблекрушения у берегов Пилоса.

В столице страны состоялись сразу две акции, посвящённые трагедии в Ионическом море, где в среду затонуло 30-метровое рыбацкое судно. На его борту находились сотни мигрантов.

Профсоюзы собрались на площади Синтагма, а антирасистские организации – у здания Афинского университета на улице Панепистими. Затем участники обоих митингов прошли маршем по центру города.

Как передаёт издание "Кафимерини" ("Καθημερινή"), организаторы говорили о праве на убежище и "провале миграционной политики", а также "о преступных торговцах, которые эксплуатируют мигрантов и беженцев" и уже превратили Средиземное море в "море мёртвых".

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к принятию мер на европейском уровне: "Давайте будем откровенны: это не греческая проблема, это европейская проблема. Я думаю, что Европе пора проявить солидарность и разработать по-настоящему эффективную миграционную политику, чтобы подобные ситуации не повторялись".

Канцлер Германии Олаф Шольц также призвал к созданию "общей системы" приёма беженцев. В настоящее время на уровне ЕС обсуждается новый Пакт о миграции.

Греческие власти сообщили, что на борту затонувшего траулера находились 750 человек, лишь сотню из них удалось спасти. В береговой охране утверждают, что шансы найти других выживших минимальны. Пока в ходе поисковой операции удалось обнаружить 78 тел.

9 человек, в том числе капитан судна, арестованы по обвинению в торговле людьми.

Международная организация по миграции (МОМ) назвала кораблекрушение "одной из самых смертоносных трагедий в Средиземноморье за последнее десятилетие".