Кораблекрушение у берегов Греции

Euronews

Погибли около 80 человек, спасены более 100

Около 80 человек стали жертвами крупного кораблекрушения у берегов Греции. В Ионическом море затонуло рыбацкое судно, которое везло несколько сотен нелегальных мигрантов. Точное число пассажиров до сих пор не известно. По словам выживших, на борту могли находиться от 400 до 700 человек.

В районе идёт масштабная поисковая операция. Из воды уже спасены более ста человек.

Перегруженное судно с мигрантами на борту было замечено ещё во вторник средствами европейского агентства Frontex. Уже тогда его состояние вызывало опасения. К нему отправился корабль греческой береговой охраны. Но экипаж лодки отказался от помощи и заявил, что намерен продолжать свой путь к берегам Италии. В среду утром судно перевернулось.

По словам спасателей, шансы найти значительное число выживших невелики. У поднятых из воды пассажиров не было спасательных жилетов.