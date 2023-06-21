Приём беженцев: "марш зонтиков" в Лионе

В третьем городе Франции в 19-й раз прошла символичная акция в поддержку вынужденных переселенцев. Несмотря на рост числа заявлений на убежище, активисты и правозащитники призывают общество не закрываться, а проявить солидарность.

В Лионе по случаю Международного дня беженцев прошёл традиционный "Марш зонтиков". Его устроители – французские НКО – призывают сограждан проявить солидарность и поддержать просителей убежища, которые прибывают в Европу.

"Не знаю, что бы я делала без правозащитных ассоциаций. Ситуация была такая, что мне было трудно говорить о пережитом, так недолго и до самоубийства", – рассказала беженка Раиса Флор.

По данным лионской организации "Forum Réfugiés" ("Форум беженцев"), за последние годы положение тех, кто претендуют на временную защиту в Европе, стало всё более шатким.

"Мы выбрали символ зонтика, белого зонтика, это самое элементарное средство защиты. Так, мы хотим донести до общества, что оно не должно закрываться от беженцев, – говорит Жан-Франсуа Плокен, генеральный директор НКО. "За год примерно 100 тысяч человек получили статус беженца во Франции, ещё столько же подали ходатайство о предоставлении убежища. В общей сложности страна приняла в два раза больше людей", – добавил он.

Число переселенцев растёт, и волонтёрские организации зачастую вынуждены рассчитывать на принимающие семьи. Одиль Лакур открыла двери своего дома для беженцев.

"Вот уже 10 лет, как мы делим кров с просителями убежища. Нас возмущает, что, даже, если у переселенцев есть документы на нахождение в стране, их расселением никто не занимается, они вынуждены спать на улице", – говорит француженка.

К сожалению, это обычное явление. Якубе Бангану пришлось через многое пройти, прежде чем, он получил статус беженца.

"Когда я приехал, было очень тяжело, я спал на вокзале, – вспоминает он. – У меня никого не было. Мне помогают принимающие семьи, у них я и живу".

По данным "Forum Réfugiés", количество заявлений о предоставлении убежища в Европе достигло самого высокого уровня с 2016 года.