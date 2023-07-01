Орбан: "ЕС требует от нас построить гетто для мигрантов"

Двое против двадцати пяти: Венгрия и Польша не принимают Пакт о миграции и предоставлении убежища. В ЕС рассчитывают, что всё же смогут добиться распространения новых правил на эти страны.

"Не бунт, а борьба за свободу", – так Виктор Орбан прокомментировал позицию Будапешта на саммите ЕС, который завершился без совместной декларации по миграционной реформе.

Премьер Венгрии выступает против соглашения, одобренного ранее большинством голосов, которое предусматривает обязательное распределение просителей убежища по всему Союзу или выплаты за каждого непринятого переселенца.

"Они хотят потребовать от нас построить гетто для мигрантов", – заявил Орбан в интервью венгерскому государственному радио.

Варшава также выступает против "принудительного приёма" беженцев. При этом даже в стане ультраконсерваторов дуэт Орбана и Моравецкого стоит особняком: Джорджа Мелони поддержала Пакт после того, как Рим добился ряда уступок.

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил надежду на то, что европейское законодательство не будет саботироваться.

По данным Международной организации по миграции, только в этом году в Европу нелегально попали около 88 000 человек.