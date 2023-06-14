Наследство Сильвио Берлускони: что будет с его медиаимперией и политической партией?

У бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, недавно ушедшего из жизни, остались двое детей от первой жены и трое от второй. Они унаследуют империю, которую медиамагнат построил с нуля, и политическую партию "Вперед, Италия".

Пятеро детей росли в тени своего могущественного и богатого отца, человека, который создал медиаимперию, загипнотизировавшую всю страну, определившую ее политику и судьбу.

Детей, которых воспитывали с чувством гордости за свою фамилию, всю жизнь преследует вопрос: кто будет достоин отца, кто станет его преемником?

То, что звучит как рекламная заставка для популярного телешоу "Наследники", на самом деле реальная история пятерых детей Сильвио Берлускони, которым приходится иметь дело с наследием, оставленным их отцом.

Подобно Логану Рою, угрюмому магнату из сериала HBO, Берлускони происходил из скромной семьи банковского служащего и домохозяйки, но стал одним из самых богатых и успешных бизнесменов в стране.

Его карьера началась в строительстве в 1970-х годах и продолжилась на итальянском телевидении, которое он полностью изменил, создав первый частный национальный канал Canale 5. Позже он был преобразован в Mediaset, сеть, включающую 3 из 7 национальных каналов - мощный инструмент для амбициозного человека.

Окрыленный успехом своих инвестиций, Берлускони вошел в мир политики, в котором он потом доминировал в течение следующих 30 лет, трижды занимая пост премьер-министра Италии с 1994 по 2011 год на фоне скандалов и обвинений в коррупции. Он создал партию "Вперед, Италия", которая и сейчас входит в коалицию, управляющую страной.

Когда в понедельник здоровье Берлускони резко ухудшилось, Марина (56 лет) и Пьер Сильвио (54 года), дети от первого брака медиамагната с Карлой Эльвирой Далл'Олио, а также Барбара (38 лет), Элеонора (37 лет) и Луиджи (34 года) от второго брака с Вероникой Ларио, приехали к нему в клинику.

Медиаимперия Берлускони и партия "Вперед, Италия" теперь перейдут к ним, его пяти законным детям. Все они владеют долями в Fininvest, многомиллиардном холдинге, который бывший премьер-министр создал с нуля. Сейчас Fininvest - крупнейший акционером Media for Europe, MFE. Эта группа владеет телевизионной сетью Mediaset и Mondadori, одним из крупнейших итальянских издательств.

Кому достанется медиаимперия Берлускони?

По данным итальянских СМИ, дети Берлускони владеют 7,65% акций Fininvest. У их отца оставался примерно 61%. Теперь акции нужно разделить между наследниками.

Но если цинизму и амбициозности можно научиться, то жажда успеха, а также умение его добиваться, характерные для Берлускони, не передаются по наследству. Это тот самый урок, который дети Логана Роя проходят в фильме "Наследники".

Марина Берлускони AP Photo

Никто из детей Берлускони, которые стараются избегать внимания СМИ, не обладает той энергией, которая была у их отца. Но, по крайней мере, один из наследников, похоже, обладает тем же деловым чутьем - это старшая дочь Марина Берлускони.

56-летнюю Марину называют преемницей Берлускони. Агентство Reuters со ссылкой на источники, близкие к семье, сообщает, что она действительно унаследует медиаимперию отца, хотя Берлускони никогда официально не объявлял об этом.

Вместе со своим братом Пьером Сильвио, который возглавляет Mediaset, Марина принимала непосредственное участие в управлении компаниями своего отца с момента его прихода в политику в начале 1990-х годов. В течение девяти лет она занимала должность заместителя председателя совета директоров Fininvest, а с 2005 года входила в совет директоров компании.

Старший сын Берлускони Пьер Сильвио AFP

Трое детей Берлускони от его второй жены, напротив, всегда держались на расстоянии от семейного бизнеса. Барбара и Элеонора никогда не занимали высоких руководящих должностей ни в Fininvest, ни в Mediaset.

Барбара лишь однажды работала в руководстве футбольного клуба "Милан", пока он не был продан в 2017 году.

Дети Сильвио Берлускони Луиджи (справа) и Элеонора (слева) покидают резиденцию отца Палаццо Грациоли в Риме. 2 августа 2013 года AFP

Луиджи, младший сын, является членом совета директоров Fininvest, представляя в ней вместе с Барбарой интересы своей семьи. Элеонора, вероятно, меньше всех заинтересована в наследстве своего отца, поскольку даже решила отказаться от фамилии Берлускони, сменив ее на Бартолини, девичью фамилию своей матери.

Барбара Берлускони AFP

Согласно итальянскому законодательству, дети Берлускони имеют право наследовать две трети его состояния в равных долях. Оставшейся третью можно распорядиться по усмотрению покойного - это означает, что Берлускони мог в завещании распределить оставшиеся акции Fininvest между Мариной и Пьером Сильвио, дав им больше власти в компании.

По состоянию на вторник завещание Берлускони еще не было вскрыто или обнародовано.

Будущее партии Берлускони "Вперед, Италия"

Полная неизвестность пока и в том, кто унаследует лидерство в партии Берлускони, Forza Italia. Многие, даже внутри партии, опасаются, что Forza Italia может погибнуть без Берлускони, а ее члены перейдут в другие правые партии, такие как "Братья Италии" Джорджи Мелони.

Джованни Миччике, бывший союзник Берлускони, который покинул Forza Italia и создал свою собственную партию в 2010 году, заявил в понедельник, что "Вперед, Италия" умерла вместе с бывшим премьером.

Но в конечном итоге решение за детьми Берлускони. Они несут ответственность за сохранение партии без человека, который был ее бесспорным лидером с момента создания и финансировал организацию в течение последнего десятилетия.

"Символ партии Берлускони, Forza Italia, теперь принадлежит его наследникам - его детям", - написал в Твиттере Даниэле Альбертацци, профессор политики из Университета Суррея в Великобритании.

"У них есть средства, чтобы финансировать ее - как [Берлускони] продолжал делать на протяжении всех лет. Будучи личной партией, она теперь является частью наследия [Берлускони]: так же, как и его компании", - отметил Альбертации.

Однако, по мнению профессора, партия "была в последней стадии упадка" и до смерти Берлускони.

"[Присутствие Берлускони] означало, что она могла еще привлекать голоса людей, которые привыкли поддерживать ее в золотые годы", - пишет он в Твиттере.

"Даже если дети [Берлускони] решат продолжить его дело, кто будет бороться за голоса избирателей? - задается вопросом Альбертацци. - Он никогда не назначал преемника и сегодня буквально НЕТ никого - не говоря уже о его детях - кто обладал бы видением, харизмой и знаниями, чтобы взять на себя эту огромную задачу и попытаться взять на себя управление этим кораблем".

При этом Альбертацци считает, что Мелони, нынешний премьер-министр, попытается удержать партию на плаву в собственных интересах.

_"_Я не удивлюсь, если Мелони вступит в игру, чтобы поддержать этот корабль и протянуть руку помощи, когда представители Forza Italia начнут бегать вокруг, как безголовые курицы, опасаясь за свое будущее", - предполагает эксперт.

"В ближайшем будущем ей не нужна ситуация, когда партия дестабилизирует правительство, скатываясь к гражданской войне, поскольку ее представители понимают, что они не вернутся в парламент...", - добавил он.