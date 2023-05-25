Партия Эрдогана обсуждает экономическую политику перед вторым туром выборов

"Неофициальная группа" правящей в Турции Партии справедливости и развития ищет альтернативы экономической программе президента Реджепа Тайипа Эрдогана за несколько дней до второго тура выборов президента.

Разногласия по поводу "неустойчивой" экономической политики Реджепа Тайипа Эрдогана возникли внутри его собственной партии за несколько дней до второго тура президентских выборов в Турции.

По данным информационного агентства Reuters, "неофициальная группа" правящей Партии справедливости и развития рассматривает вопрос, должен ли президент отказаться от политики стимулирования экономики за счет снижения процентных ставок и расходов.

Сообщается, что Эрдоган не принимал непосредственного участия в переговорах, на которых обсуждались альтернативные пути экономического развития страны.

В последние годы экономика Турции переживает кризис, а ее валюта сильно ослаблена.

Эксперты отчасти винят в этом Эрдогана, который решил удерживать процентные ставки на низком уровне, что перегревает экономику, удешевляя заимствование денег.

При этом план "неофициальной группы", как сообщается, не предусматривает агрессивного повышения процентных ставок. По данным источников агентства, группа еще не представила свои идеи Эрдогану.

Поскольку президент стремится остаться у власти на третий срок, обеспокоенность по поводу ослабевшей турецкой валюты и растущей стоимости жизни достигла небывалого уровня.

Во время пандемии COVID экономика Турции, зависящая от туризма, пришла в упадок, но в период с 2020 по 2021 год среднегодовой рост ВВП составил более 5%.

В сентябре 2021 года доллар США стоил около 8 турецких лир, а к маю 2023-го - почти 20.

Опрос, проведенный Центром социальных исследований Yöneylem в прошлом году, показал, что более двух третей жителей Турции с трудом оплачивают аренду жилья.

В воскресенье состоится второй тур президентских выборов. В первом туре ни один из кандидатов не смог набрать абсолютного большинства, но действующий президент получил наибольшее количество голосов избирателей, заняв первое место.

Единый кандидат от оппозиции Кемаль Кылычдароглу обещает экономические реформы, направленные на борьбу с высокой инфляцией и девальвацией турецкой лиры, с целью выхода из кризиса.

Реджеп Тайип Эрдоган намекал на возможное изменение экономической политики с целью привлечения международных инвесторов для борьбы с сокращающимися иностранными резервами Турции.