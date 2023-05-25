Турция: ультраправые решают исход президентских выборов

Ультраправая партия Турции под руководством Синан Оглы получила в первом туре президентских выборов всего 5% голосов. Тем не менее, именно ее сторонники могут повлиять на исход второго тура выборов, проголосовав за Эрдогана или его соперника

Ультраправая партия Турции под руководством Синан Оглы получила в первом туре президентских выборов всего 5% голосов. Тем не менее, именно ее сторонники могут повлиять на исход второго тура выборов, проголосовав за Реджепа Тайипа Эрдогана или его соперника Кемаля Кылычдароглу.

Стремясь привлечь на свою сторону ультраправых, кандидат от оппозиции, ратовавший ранее за интеграцию и инклюзивность, сменил риторику и объявил, что в случае прихода к власти выдворит из страны несколько миллионов сирийских беженцев.

— Я объявляю об этом здесь. Я отправлю всех беженцев домой, как только приду к власти. И точка Кемаль Кылычдароглу, кандидат в президенты Турции

Синан Сидди, политолог, специализирующийся на Турции:

— В течение нескольких месяцев они говорили об инклюзивности, интеграции и разности. Они говорили, что будут рады всем и их стол открыт для каждого и т.д. А теперь менее чем за десять дней кандидат от CHP и партия совершили разворот вправо.

Учитывая, что кандидат от ультраправых Синан Оган уже выступил в поддержку Эрдогана, попытки оппозиции смены вектора, считают эксперты, не принесут желаемого результата.

— Я заявляю, что мы поддержим кандидата от Народного альянса, господина Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов. Я призываю избирателей, которые проголосовали за нас в первом туре, поддержать г-на Эрдогана во втором туре Синан Оган, кандидат в президенты Турции

Надежду на привлечение ультраправых голосов дал оппозиции бывший союзник Синана Огана по партийному альянсу Умит Оздаг. В своем выступлении он призвал поддержать оппозицию.

Синан Сидди, политолог, специализирующийся на Турции:

— Сейчас мы оказались на неизвестной территории. Раньше мы никогда не сталкивались с такими явлениями или политической ситуацией во втором туре выборов. И это правда. Поэтому у меня складывается впечатление, что мы, возможно, переоцениваем значение этих небольших правых партий.

Каким бы ни был результат выборов 2023 года, ультраправым уже удалось вплести в общественную дискуссию свои тезисы и заставить говорить о них вплоть до конца президентской кампании.