EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader
Германия

Выборы президента Турции: второй тур стартовал за рубежом

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется сохранить свой пост по итогам второго тура выборов
Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется сохранить свой пост по итогам второго тура выборов   -  Авторское право  EVN
 Михаил Саленков

Берлин, Рим, Мадрид... Турецкие избиратели, проживающие за пределами страны, начали голосовать во втором туре выборов президента. 156 избирательных участков открылись в 73 странах.

Проживающие за пределами Турции граждане страны начали в субботу голосовать во втором туре президентских выборов. 

В Германии проживает около полутора миллионов зарегистрированных турецких избирателей, больше чем в каком-либо другом государстве. 

Выбор им предстоит сделать между действующим президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Турки в Германии могут голосовать до 24 мая.

В столице Италии Риме турецкие избиратели стоят в очереди перед посольством, несмотря на дождь. Избирательные участки будут открыты с 20-го по 22 мая в посольстве в Риме и в генеральном консульстве в Милане.

Голоса, поданные за одного из кандидатов в Мадриде и Барселоне будут доставлены в Турцию регулярными рейсами Turkish Airlines в сопровождении дипломатических курьеров, сообщают турецкие СМИ. 

В самой Турции второй тур выборов состоится в воскресенье, 28 мая. В первом Реджеп Тайип Эрдоган опередил своего главного конкурента Кемаля Кылычдароглу всего на четыре с половиной процентных пункта.

Также по теме

Турецкая диаспора в Германии ждёт выборов

Turkish Airlines : рекордная прибыль, мишленовское меню и своя школа пилотов

Турция идёт ко второму туру выборов глубоко поляризованной