Выборы президента Турции: второй тур стартовал за рубежом

Берлин, Рим, Мадрид... Турецкие избиратели, проживающие за пределами страны, начали голосовать во втором туре выборов президента. 156 избирательных участков открылись в 73 странах.

Проживающие за пределами Турции граждане страны начали в субботу голосовать во втором туре президентских выборов.

В Германии проживает около полутора миллионов зарегистрированных турецких избирателей, больше чем в каком-либо другом государстве.

Выбор им предстоит сделать между действующим президентом страны Реджепом Тайипом Эрдоганом и единым кандидатом от оппозиции Кемалем Кылычдароглу. Турки в Германии могут голосовать до 24 мая.

В столице Италии Риме турецкие избиратели стоят в очереди перед посольством, несмотря на дождь. Избирательные участки будут открыты с 20-го по 22 мая в посольстве в Риме и в генеральном консульстве в Милане.

Голоса, поданные за одного из кандидатов в Мадриде и Барселоне будут доставлены в Турцию регулярными рейсами Turkish Airlines в сопровождении дипломатических курьеров, сообщают турецкие СМИ.

В самой Турции второй тур выборов состоится в воскресенье, 28 мая. В первом Реджеп Тайип Эрдоган опередил своего главного конкурента Кемаля Кылычдароглу всего на четыре с половиной процентных пункта.