"Это как поддерживать футбольную команду": как проголосовала турецкая диаспора?

Joshua Askew

Около 3,4 миллионов турецких избирателей, проживающих за рубежом (из них около 1,5 миллиона в Германии), могли проголосовать на всеобщих выборах.

Впервые в истории Турецкой Республики исход президентских выборов решится во втором туре.

Несмотря на то, что по меньшей мере 10 разных опросов с 6 по 11 мая показывали, что Кемаль Кылычдароглу – главный соперник Реджепа Тайипа Эрдогана – опережает своего конкурента и даже может победить в первом туре, электоральная база действующего президента оказалась более, чем солидной. Лидер оппозиции получил около 45% голосов, а его конкурент – на 4% больше.

В Европе проживают более 5 миллионов турок, около 3,4 миллионов могли принять участие в историческом голосовании. Предпочтения турецкой диаспоры немало влияют на результаты выборов, причём власть и оппозиция имеют свои оплоты в разных странах.

"Результаты голосования за рубежом не были неожиданными, – заявил в интервью Euronews Пол Левин, директор Института турецких исследований Стокгольмского университета. – Как и 5 лет назад, у Эрдогана много сторонников в Германии и Франции".

В Германии, где проживает самая большая турецкая диаспора в мире, более 700 000 человек пришли на избирательные участки: около 66% голосов досталось Эрдогану (462 000), Кылычдароглу довольствовался 33% голосов (230 000), аутсайдер гонки, ультранационалист Синан Оган, набрал 1% (9 000).

"Немцы турецкого происхождения охотнее голосуют за левые партии на домашних выборах, но поддерживают исламо-консерватора Эрдогана на турецких электоральных мероприятиях", – пояснил Левин.

Во Франции, где много турецких резидентов и обладателей двойного гражданства, также лидирует Эрдоган (64%). В ходе досрочного голосования в начале месяца в ряде французских городов произошли драки, сообщается также о потасовках в Амстердаме.

В целом по Европе не наблюдается единой картины: кандидат от объединённой оппозиции Кылычдароглу в большим отрывом победил в Великобритании (79%), а также доминировал на голосовании в Южной и Восточной Европе, Финляндии, Швециии на Балканах.

Эксперты отмечают, что, к примеру, среди британских резидентов с турецким паспортом большинство составляют турки-киприоты и курды, многие из которых бежали от войны и насилия.

В Швеции, вступление которой в НАТО блокируется Анкарой, голоса разделились более равномерно: 53% избирателей проголосовали за Кылычдароглу и 44% – за Эрдогана.

Нынешний турецкий лидер, который выдвигается на третий срок, "получил в Швеции столько же голосов, сколько и в ходе кампании 2018 года", – отмечает Левин.

В этом году избирательные участки для турецких граждан были открыты в странах Балтии и Беларуси.

Лидер кемалистской Республиканской народной партии получил более 80% голосов в Литве, где проживает небольшая турецкая община. Турецкие иммигранты в Литве, как правило, моложе, имеют высшее образование и больше поддерживают оппозицию, по сравнению с представителями крупных турецких диаспор в других частях континентальной Европы.

В Эстонии Эрдоган набрал менее 4% голосов.

В Беларуси, как и в России, турецкие избиратели поддержали оппозицию – порядка 68% и 55% соответственно.

"Турецкая политика похожа на футбол"

В комментарии Euronews один из наблюдателей на выборах, Онур Кан Вароглу, сравнил турецкую политику с футболом: "В__ы часто поддерживаете свою команду "по наследству", "по традиции", так и здесь: туркам с детства прививают определённые политические ценности".

По его словам, неважно, в какой среде живёт турецкий избиратель, идёт ли речь о либеральной Европе или других регионах: "Если ваша семья консервативна и религиозна или наоборот поддерживает светское устройство Турции и выступает за сближение с Европой, есть большая вероятность, что это отразится на вашем электоральном поведении в качестве турецкого избирателя".